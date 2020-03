View this post on Instagram

„Kompjutorski virus“ HNL-a zamrznuo je sliku nakon 26 odigranih kola i dok čekamo da se pješčani sat makne s ekrana, pogled nam je fokusiran na stanje na ljestvici ⚽️👌🏻💪🏻 Dinamo je u ovih 26 utakmica upisao 18 bodova prednosti u odnosu na prvoga pratitelja, u ovom slučaju Rijeku, a to je ujedno drugi najbolji učinak Plavih u povijesti 🔵💙 Uspoređujemo bodovnu prednost u jednakom broju utakmica. ➡️ Dinamo je samo u sezoni 2007/08. stvorio veći bodovni razmak u 26 odigranih dvoboja kad su Plavi nakon 26. kola imali 19 bodova više u odnosu na drugoplasirani Hajduk. No, pritom su imali dva boda manje i jednu pobjedu manje nego sad. ➡️ U ovom trenutku momčad Dinama vijori na vrhu sa 65 bodova pri čemu je upisala 21 pobjedu, dva remija i tri poraza. Drugoplasirana Rijeka zasad se zaustavila na 47 bodova. — Najveće bodovne razlike nakon 26 odigranih kola: 🔵 2007/08. Dinamo 63, Hajduk 44 (razlika +19) 🔵 2019/20. Dinamo 65, Rijeka 47 (razlika +18) 🔵 2018/19. Dinamo 67, Rijeka 50 (razlika +17) 🔵 2011/12. Dinamo 67, Hajduk 51 (razlika +16) 🔵 2014/15. Dinamo 66, Rijeka 52 (razlika +14) — Cijeli tekst pročitajte na www.gnkdinamo.hr 😎👌🏻💪🏻 #dinamozagreb #zagreb #hrvatska #croatia #football 📷 Pixsell