DINAMO OBJAVIO POSEBNO UPOZORENJE NAVIJAČIMA: Jednu stvar apsolutno svi moraju napraviti misle li na San Siro

Pred nogometašima Dinama ključna je utakmica u Ligi prvaka. Pobjeda ili bod im sigurno donose proljeće u Europi, pitanje je samo u kojem natjecanju, dok bi porazom mogli ostati bez svega.

Stoga će Modrima itekako biti važna podrška navijača, a na San Siru ih se očekuje oko četiri tisuće. Za sve njih Dinamo je na službenoj stranici objavio važne informacije.

“Za sve one koji dolaze javnim prijevozom (avioni, vlakovi, autobusi i sl.), za dolazak od grada do stadiona preporuča se upotreba Metroa. Ljubičasta linija Metroa M-5 dovest će vas do stanice „San Siro Stadio“, to je zadnja stanica i ujedno stanica na kojoj se nalazi stadion. Od stanice do ulaza za gostujuće navijače ima oko 50 metara, cijelim putem nalaze se putokazi koji će vas usmjeravati prema gostujućem ulazu“, piše u priopćenu koje se nastavlja.

“Oni koji dolaze osobnim vozilima, kombi vozilima ili autobusima, imaju parkiralište neposredno uz ulaz broj 10 „gate 10“, odakle je jedino moguć ulazak na stadion.

Na prilaznim pravcima stadionu provodit će se stroga kontrola personalizacije ulaznica, s ciljem segregacije navijača, stoga apeliramo na sve navijače da svoje ulaznice osiguraju putem službenih kanala GNK Dinamo, jer jedino na taj način mogu izbjeći eventualne neugodnosti prilikom dolaska na stadion“, navodi se.

Prolazak kroz parking

“Svi navijači koji dolaze na stadion, bilo da dolaze vozilima ili javnim prijevozom, obvezni su proći kroz parkiralište za gostujuće navijače, jer je ono jedino vodi do ulaza za sve gostujuće navijače odnosno do ulaza broj 10, „gate 10“. Nakon što navijači prođu vertikalne barijere (kentaure) na „gate 10“, bit će usmjereni prema tornju broj 9, koji ih vodi izravno na sektor za gostujuće navijače”, naveli su na stranici Dinama gdje je objavljena i obavijesti Atalanta BC navijačima Dinama.

“Mole se navijači koji nemaju ulaznice za utakmicu 5. kola Lige prvaka da ne dolaze u Milano. Ulaznice nije moguće kupiti na dan utakmice, a ljudi bez karte bit će sankcionirani prema talijanskom zakonu.

Podaci na ulaznici MORAJU BITI istovjetni s podacima s osobnog dokumenta – osobne iskaznice ili putovnice.

Izgubljene ulaznice ne mogu se ponovno izraditi. Svaka je ulaznica je jedinstvena, i nije moguće izdati kopiju.

Hrvati ne mogu kupiti ulaznice za domaće tribine. Hrvatskim državljanima nije dozvoljen ulazak na druge dijelova stadiona, osim na gostujuću tribinu.

FC Atalanta je blokirala internet prodaju ulaznice hrvatskim državljanima, jer oni ne prodaju ulaznice navijačima GNK Dinamo.

Dozvoljeni predmeti

Dozvoljeno je unošenje navijačkih bubnjeva (najviše 2 bubnja) i megafoni (najviše 2 megafona), također je dozvoljeno unošenje transparenata i koreografije koja je pravovremeno najavljena i odobrena od strane FC Atalanta i lokalne policije. Sve što nije prijavljeno organizatoru i ranije odobreno neće moći biti unijeto u stadion“.

Detaljnije informacija o ponašanju na San Siru možete pročitati klikom na link.

