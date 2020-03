View this post on Instagram

Građanski nogometni klub Dinamo u nastavku donosi priopćenje nastavno na: ➡️ preporuku Središnjeg državnog ureda za sport ➡️ preporuke Stožera za civilnu zaštitu ➡️ odluku Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza o prekidu svih nogometnih natjecanja u Hrvatskoj do 31. ožujka 2020. godine @hns_cff ➡️ priopćenje UEFA-e o odgodi svih europskih utakmica koje su bile na rasporedu idući tjedan @uefacom — U skladu sa svime navedenim GNK Dinamo poduzet će mjere navedene u nastavku: 🔵 Odgoda utakmice četvrtfinala Lige prvaka mladih GNK Dinamo – SL Benfica koja je trebala biti odigrana 18. ožujka 2020. 🔵 Otkazivanje trenažnih procesa prve i druge momčadi te svih selekcija nogometne škole Dinamo do 23. ožujka 2020., uz napomenu da će sve natjecateljske selekcije dobiti individualne programe za trening te upute o mjerama prevencije koje trebaju provesti 🔵 Redukcija aktivnosti klupske administracije (klub i nogometna škola) i djelatnika održavanja stadiona na nužnu razinu uz skraćivanje radnog vremena — U slučaju bilo kakvih promjena, GNK Dinamo će na vrijeme obavijestiti javnost putem službenih komunikacijskih kanala kluba 🔵⚽️ #dinamozagreb #zagreb #hrvatska #croatia #football 📷 Pixsell