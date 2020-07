‘DINAMO DUGO NIJE OVAKO NEMOĆNO IZGLEDAO’: Legendarni nogometaš analizirao derbi, evo što je presudilo na Maksimiru

Dinamo je u nedjelju vodio 1:0 i 2:1, ali je Hajduk ipak uspio okrenuti rezultat

U HRT-ovoj emisiji stadion u ponedjeljak glavna tema bila je veliki derbi između Dinama i Hajduka na Maksimiru, u kojemu su gosti iz Splita pobijedili 3:2.

DINAMO – HAJDUK 2:3: Nevjerojatan Hajdukov preokret na Maksimiru; Nada u Ligu prvaka i dalje živi u Splitu, dugo će se pričati o ovoj ludoj utakmici

Bio je to odličan i sadržajan derbi u kojem je Dinamo vodio 1:0 i 2:1, ali je Hajduk ipak uspio okrenuti rezultat.

EKSPERT ANALIZIRAO SUĐENJE NA DERBIJU: Sve je bilo jako dobro, ali Bebek je napravio i veliku pogrešku; ‘To je morao suditi…’

‘Bili su konkretniji i ubojitiji’

U HRT-ovoj emisiji legendarni nogometaš Dinama Igor Cvitanović je istaknuo kako neka momčadi nije već dugo tako nadigrala Modre.

“Zanimljiv derbi i zaslužena pobjeda Hajduka. Igor Tudor je konačno promijenio sustav, vidio je da u onom nešto ne štima. Možda je mijenjao i silom prilika, jer igrao je protiv Dinama, koji je jako dobar po bokovima i ima centralnog napadača, no izgledalo je to puno bolje s ovim sustavom nego s trojicom u zadnjoj činiji. Dinamo dugo nije ovako nemoćno izgledao kao protiv Hajduka negdje od 20. minute. Od tada je Hajduk preuzeo sve, stvarao šanse, bio konkretniji i ubojitiji i zasluženo uzeo tri boda, izjavio je u HRT-ovoj emisiji Cvitanović.

‘Malo su nakon osvajanja naslova spuštene tenzije’

Istaknuo je da je Hajduk igrao na pravi način.

“Prodor Caktaša je jako poznat, ali igrači ga inače ne prate. No ovaj put je Hajduk s puno više igrača dolazio u šesnaesterac i to je izgledalo jako dobro. Igrače Dinama ne želim previše pravdati, malo su nakon osvajanja naslova spuštene tenzije”, izjavio je.

Ostavka nakon pobjede

Dan nakon pobjede nad Dinamom, Hajduk je ostao bez predsjednika. Marin Brbić je podnio ostavku.

POTRES NA POLJUDU, HAJDUK OSTAO BEZ PREDSJEDNIKA: Marin Brbić podnio ostavku, objasnio i zašto; ‘To je moja moralna obveza….’

“Ova pobjeda je sreća za Hajduk, ali nisu napravili ono što su htjeli, nisu došli do drugog mjesta i ne vjerujem da će donijeti Tudoru neki mir, iako je pobjeda protiv Dinama uvijek draga svim hajdukovcima. Brbić je doveo i Stanića, vidjet ćemo sad kakva će biti situacija s njima. No ja sam za to da se ljudima da šansa na duži period, nitko ne može napraviti čudo u nekoliko mjeseci”, zaključio je Cvitanović.