Hrvatski nogometni prvak Dinamo objavio je krajem rujna kako je dogovorio prelazak talentiranog 18-godišnjeg stopera Joška Gvardiola u redove njemačkog prvoligaša RB Leipziga.

DINAMOV WUNDERKIND PRAVI BANKOMAT ZA KLUB: Pravo bogatstvo slijeva se svakom utakmicom; ‘Ne igra zbog novca’

Sukladno sporazumu dva kluba, Gvardiol će ovu sezonu provesti u Dinamu, a u Leipzig će preseliti u ljeto 2021. Iz Leipziga su objavili kako su s Gvardiolom dogovorili suradnju do ljeta 2026. Osnovna vrijednost transfera je 16 milijuna eura, a uz dodatne bonuse može narasti na 20 milijuna eura.

Iako je prema dogovoru s Dinamo dogovoreno da bi branič trebao ostati na Maksimiru do kraja sezone, njemački Kicker tvrdi da bi mogao već u siječnju mogao preseliti u Leipzig.

Winter transfers #RBLeipzig: Szoboszlai transfer hinges on UCL – Gvardiol to join in January?#Milan #AFC https://t.co/dCF3hwgZaY

— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 2, 2020