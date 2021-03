Hrvatski prvaka nastavlja borbu za naslov prvaka

Samo tri dana nakon velike pobjede nad Tottenhamom u Europskoj ligi nogometaše Dinamo čeka novi izazov. U sklopu 26. kola Prve HNL u nedjelju u 17:30 na Maksimiru čeka ih derbi s Goricom.

“Za nas je ovo i te kako teška utakmica, i to iz dva razloga. Prvi je taj što je Gorica jedna od najboljih momčadi u našem prvenstvu što, naposljetku, pokazuje i treće mjesto na ljestvici, a drugi je razlog što su uvijek najteže utakmice one koje dolaze odmah nakon europskih izazova. A, pogotovo su teške nakon što pobijediš u tim zahtjevnim europskim dvobojima jer je veće emocionalno pražnjenje, jer to onda podrazumijeva i neko slavlje, što su dečki svakako i zavrijedili. Ali, nisu dugo slavili, već smo negdje oko jedan sat ujutro “ugasili svjetlo”. Međutim, sigurno su jako umorni, potrošili su se, bilo je 120 napornih minuta i nije se lako oporaviti”, rekao je trener Damir Krznar.

Zahtjevan ritam

“Naravno da moramo nešto pripremiti tako da u subotu idemo opet u nekakav kompromis, moraju odraditi taj trening, on će ih možda još malo dodatno potrošiti, ali imamo rezerve među onim igračima koji protiv Tottenhama nisu nastupili ili nisu odigrali cijelu utakmicu”, dodao je.

Dinamo ima sreće što ima širok kadar pa može bez većih problema igrati na dvije fronte.

“Rješenje je baš to, osloniti se na igrače koji su fizički spremni jer samo takvi mogu ispuniti taktičke zahtjeve. U onom emocionalnom, motivacijskom dijelu bitno je i umornog igrača uvjeriti da – može”, kazao je.

Respektiraju ih

Oba ogleda protiv Gorice bila su neizvjesna, puna golova i Modri su na koncu jedva stigli do pobjede.

“Prema Gorici imamo maksimalan respekt, iznimno su dobra momčad, sklona nadigravanju, momčad otvorena garda, momčad kojoj utakmica nije gotova ni kad vodi s 2:0 niti kad gubi s istim rezultatom. Vrlo su dinamični, otvoreni, znaju biti i pragmatični, znaju nadoknaditi zaostatak od dva, tri gola, znaju i sačuvati prednost. Mi smo uspjeli preokrenuti tu njihovu prednost u Velikoj Gorici i sigurno nam je i ta utakmica još u mislima. Pripremamo se i za to da ovaj dio primljenih golova svedemo na minimum, odnosno na nul”, poručio je. .

Upitan je ima li Gorica nešto dinamovskog u sebi kad su se u stanju vraćati nakon 2:0 zaostatka.

“Da, baš tako, ha ha ha… Ali, nadam se da će u nedjelju oni biti Tottenham”, završio je u duhovitom tonu Krznar.