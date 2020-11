Dan nakon smrti po mnogima najboljeg nogometaša u povijesti, Diega Maradone, legendarni Englez Paul Gascoigne prisjetio se jedne anegdote iz 1992. godine.

Gazza je tada igrao za Lazio, a Argentinac za Sevillu. Talijanski velikan tog je ljeta stigao u Španjolsku na prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu.

“Klub je želio da igramo protiv Maradone i Seville, a ja sam im rekao da želim igrati protiv Juventusa. Odbili su me i poručili mu kako predsjednik želi da igramo protiv Maradone. Rekao sam im dobro i vidimo se na utakmici”, započeo je Gazza svoju ispovijest u emisiji Dobro jutro Britanijo.

Lovely tribute paid by Gazza to Maradona

"Obviously I spoke to him to in Italian because he didn't speak English and neither do I"

