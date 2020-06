DIEGO COSTA OSUĐEN NA ŠEST MJESECI ZATVORA: Vrsaljkov suigrač sve priznao na sudu

Napadač Atletico Madrida, Diego Costa, kažnjen je sa šest mjeseci zatvora zbog porezne prevare u Španjolskoj.

Međutim, kao javlja El Mundo, Costa neće niti dana provesti iza rešetaka jer je zatvorska kazna zamijenjena novčanom od ukupno 36 tisuća eura.

