DETALJI NOGOMETAŠEVE DRAME NA ŠUBIĆEVCU: ‘Ne sjećam se baš najbolje, nisam mogao otvoriti oči ni pričati’

Oglasio i mladi nogometaš koji je u srijedu pao u nesvijest na terenu u Šibeniku

Mladi 17-godišnji nogometaš Šibenika Domagoj Galešić u srijedu je pogođen loptom kod slobodnog udarca za vrijeme utakmice županijske nogometne lige između Šibenika 2 i Janjeva na Šubićevcu. Svi na tribinama su zanijemili kada se onesvijestio nakon zadobivenog udarca, ali pravodobnom reakcijom fizioterapeuta Ivana Petrušića, a zatim i Hitne pomoći sve je dobro završilo.

Bio je na pretragama, treba samo odmarati

DRAMA NA ŠUBIĆEVCU: Mladi nogometaš se srušio na terenu nakon snažnog udarca, spasio ga fizioterapeut

“Osjećam se dobro, malo me još boli glava i pluća od šoka i straha, ali naravno sretan sam što je sve prošlo u redu i što ću opet moći nastaviti s treninzima. Doktori su me poslali na pretrage i sve je bilo u redu, rekli su mi da par dana moram odmarati i piti antibiotike i da će sve biti u redu”, kazao je Domagoj koji je sinoć i pušten iz bolnice nakon liječničke obrade, piše Šibenik IN.



“Ostao sam bez svijesti i pao na pod”

Opisao je i što se točno dogodilo: “Dobio sam udarac loptom u međunožje i nakon toga mi se samo zacrnilo sve pred očima. Ostao sam bez svijesti i pao na pod, nakon toga se ne sjećam baš najbolje ničega jer nisam mogao otvoriti oči ni pričati. Suigrači su mi rekli da su mislili da sam samo ostao bez zraka, pa su me digli u zrak, tad mi se jezik počeo uvlačiti u grlo i počeo sam se gušiti. I onda je došao fizioterapeut Ivan, legao me na pod i okrenuo na jednu stranu i izvukao mi jezik. Ne znam stvarno što da kažem osim da ću mu biti vječno zahvalan”, rekao je.

Fizioterapeut Petrušić je poslije toga rekao da je samo radio svoj posao.

“Ja sam samo radio svoj posao. Kad sam utrčao u teren izvukao sam mu jezik i hvala Bogu na kraju je sve dobro završilo. Ružna scena, stvarno se nadam da nikada više neće biti potrebe za tim. Ne daj Bože da se više dogodi ovako nešto”, zaključio je.