ĐEREK I KOVAČEVIĆ IZBORILI FINALE: Hrvatski gimnastičari izborili nastup u finalu vježbi na tlu, odnosno na preči

Hrvatski gimnastičari Ana Đerek i Anton Kovačević izborili su nastup u finalu vježbi na tlu, odnosno na preči na Svjetskom kupu u Bakuu, Đerek je u kvalifikacijama na tlu ostvarila najbolju ocjenu, dok je Kovačević u borbu za medalje ušao kao peti na preči.

Najbolja hrvatska gimnastičarka prvo je bila 17. u vježbi na gredi (10,400 bodova), da bi ubrzo potom sa 13,000 bodova bila uvjerljivo najbolja na tlu.

‘Na gredi sam pala dva puta’

“Imala sam motiv dobro odraditi obje sprave, ali danas nekako to nisam bila ja. Na gredi sam pala dva puta, ali u jednu ruku to me dodatno poguralo na parteru, da bar jednu spravu odradim kako treba. Nije ni parter bio idealan, bez obzira na najbolju ocjenu kvalifikacija. Dijagonale sam odradila jako dobro, ali u finalu u skokovima moram biti puno, puno bolja. Jednostavno, loše sam se osjećala cijeli dan, nisam bila svoja, nisam to bila ja, zato za finale samo želim odraditi sve s osmjehom, onako kako ja to i znam. Iskreno, više bih voljela da u finale ulazim sa šestog, sedmog, osmog mjesta, bio bi manji pritisak, ali kako god, finale kreće od nule”, komentirala je Đerek svoj nastup u kvalifikacijama u Bakuu.



Za jednu od medalja na preči borit će se i finalist prošlogodišnjeg Europskog prvenstva Anton Kovačević nakon što je u kvalifikacija skupio 13,900 bodova.

‘Odlučno sam krenuo u vježbu’

“Zadovoljan sam što sam u svom prvom ovosezonskom nastupu izborio finale, pogotovo nakon što mi protekla tri tjedna nisu bila jednostavna. Zbog problema s ramenom nisam mogao trenirati, kad sam došao ovdje, ulovila me i prehlada… Zato sam danas išao vježbu na sigurno, s nešto nižim startom od 5.7. Odlučno sam krenuo u vježbu, prvi Tkačev sam malo navukao, išao sam ga preblizu, tu sam izgubio ritam i nešto desetinki, ali onda je sve krenulo kako treba. Bitno je bilo da Možnik, s kojim sam se mučio zadnja dva tjedna, dobro napravim, i uspio sam. No, u finalu sve to treba biti puno bolje. Start ću podići na 6.1, ubaciti raznožni Možnik i vjerujem da će to biti dovoljno konkurentno za medalju”, rekao je Kovačević.

I Đerek i Kovačević će svoje finalne nastupe imati u nedjelju.

U Bakuu su u petak nastupila i dva hrvatska vježbača na konju s hvataljkama. Robert Seligman je zbog pada na saskoku završio kao 16. s ocjenom 13,333, dok je Filip Ude nakon pada na elementu Busnari bio 17. sa 13,266.