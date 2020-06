DERBI NA RUJEVICI PRED NAVIJAČIMA PO PRVI PUT NAKON KORONA KRIZE: Nastavlja se borba za drugo mjesto u HNL-u

Isti dan u 29. kolu još se sastaju Hajduk – Varaždin (18.55 sati) i Istra 1961 – Inter Zaprešić (18.55)

U utorak na Rujevici na rasporedu je derbi 29. kola Prve HNL Rijeka – Lokomotiva (21.05 sati), a ovo će biti prvo kolo nastavka prvenstva nakon korona-krize na kojem će se igrati pred navijačima.

“Kad se igra doma na Rujevici pred navijačima, to je velika razlika i to se osjeti na terenu. Nije to nikakva isprika za kiks protiv Varaždina (0-0) u prošlom kolu, ali bit će puno lakše igrati uz navijače i nadam se da nam mogu dati dodatan impuls”, kazao je, kako prenosi internetski portal Rijeke, napadač Alexander Gorgon.

Treći protiv četvrtog

Bit će to dvoboj treće i četvrte momčadi na tablici, a stadion na Rujevici neće biti otvoren u punom kapacitetu.

“Nismo zadovoljni jer išli smo s mišlju da uzmemo tri boda, ali Varaždin se dobro borio. I mi smo imali svoje prilike i to je dobar signal da možemo nešto stvoriti”, dodao je Gorgon.

‘U našoj igri ima još rezerve…’

U posljednjem ovosezonskom prvenstvenom dvoboju Lokomotiva je 1. veljače u Kranjčevićevoj slavila s 2-1. Na početku sezone, u 2. kolu, Rijeka je pobijedila s 1-0, a jedan susret završio je remijem (1-1).

“Čeka nas ekipa koja je u prošlom kolu dobila Dinamo i to dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. Žele se nadigravati, jako su dobri u kontranapadima i vrlo opasni u zadnjih 30 minuta. U našoj igri ima još rezerve, a i vraćaju nam se gledatelji, a to je za nas jako bitno. Imamo nekoliko ozlijeđenih igrača, ali siguran sam da će svi oni koji budu igrali pružiti svoj maksimum”, ocijenio je trener Rijeke Simon Rožman.

Simon Rožman: Rotirali smo zbog vremenskih uvjeta i natrpanog rasporeda. Vidjeli smo da to još nije razina koju bismo htjeli. Glavu gore, idemo dalje 🔵⚪ 📺👉 https://t.co/MQyl8VDiCN#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka #PrvaHNL pic.twitter.com/YdpyxeVfco — NK Rijeka (@NKRijeka) June 12, 2020

Lokomotiva je u prošlom kolu iznenadila Dinamo, pobijedivši 1-0, čime je dodatno podignuta atmosfera u svlačionici.

Lokosi pokazali ‘kakvu kvalitetu posjeduju’

“Pobijediti Dinamo uvijek imam veliku težinu, s obzirom na njihovu kvalitetu, dominaciju u HNL-u, te sjajne predstave u Ligi prvaka ove sezone. No, sada to treba zaboraviti i psihički se pripremiti za Rujevicu. Znamo da je Rijeka jako dobra momčad, a pogotovo kad igra na svom stadionu, i pogotovo sada u prvoj utakmici s gledateljima na stadionu. Bit će to teška i zahtjevna utakmica, svi ćemo morati biti na svom maksimumu i trebamo iskoristiti svaku prigodu koju nam Rijeka pruži. Mi smo jako dobro pripremljeni, i taktički i fizički, i dosad smo svima pokazali kakvu kvalitetu posjedujemo”, istaknuo je za internetski portal “Lokosa” branič Ivan Čeliković.

Čeliković: "Pobjeda protiv Dinama, kao i svaka prethodna, nije produkt samo pojedinačnih igračkih kvaliteta nego prije svega momčadskog duha i zajedništva koje nas krasi!" 🚅💨 📃👉https://t.co/S08qxo1GS5 pic.twitter.com/EqTpg3SGQt — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) June 15, 2020

U utorak u 29. kolu još se sastaju Hajduk – Varaždin (18.55 sati) i Istra 1961 – Inter Zaprešić (18.55), a u srijedu Dinamo – Slaven Belupo (18.55) te Osijek – Gorica (21.05).

Vodeći Dinamo ima 68 bodova, na drugom mjestu je Hajduk sa 51 bodom, a toliko ima i Rijeka. Lokomotiva je četvrta sa 49, a peti Osijek ima 46 bodova.