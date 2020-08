Nogometaši Lyona propustili su nekoliko prilika na otvaranju utakmice protiv Bayerna. Prvo je Memphis Depay u desetoj minuti promašio ogromnu šansu. Sjurio se na gol Neuera, fintirao u stranu, ali lopta je prošla pored gola. Potom je u 17. Karl Toko Ekambi nevjerojatno pronašao put kroz obranu Bavaraca koji su bili zbunjeni, ali mu je nedostajalo preciznosti u završnici. Njegov pokušaj izbliza se odbio van od desnu stativu.

Naplata je stigla u idućoj minuti. Serge Gnabry sjurio se po desnoj strani, i strašnim udarcem bacio Francuze na koljena.

10 – Serge Gnabry is one of only four players to have been directly involved in 10+ goals in the Champions League this season, along with Robert Lewandowski (19), Erling Haaland (11) and Kylian Mbappé (10). Elite. #UCL pic.twitter.com/NsgQwz8Bhl

— OptaJoe (@OptaJoe) August 19, 2020