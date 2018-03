DELAČ NAKON OSAM GODINA NAPUŠTA CHELSEA I PORUČUJE LETICI: ‘Ako doista ima ponudu Reala – nema što čekati’

“Nitko od nas nije kao dječak počeo trenirati nogomet zbog novca, već smo svi kao klinci sanjali da zaigramo na najvišoj razini”, rekao je Delač

Matej Delač najdugovječniji je igrač Chelseaja, ali nakon osam godina hrvatski vratar odlučio je napustiti londonskog velikana. Ovog ljeta ističe mu ugovor s Bluesima, a nova destinacija mu je danski Horsens koji se već pohavlio novim pojačanjem na svojim službenim stranicama.

‘Velike klubove nije briga za godine’

Delač je u Chelsea otišao kao tinejdžer, ali je za prvu momčad upisao tek 45 minuta u prijateljskom dvoboju protiv Olimpije iz Ljubljane dok je većinu vremena provodio na posudbama. Vratar Hajduka Karlo Letica krenuo je njegovim stopama, a evo kako to komentira sam Delač:

“Velike klubove nije briga za godine, na takvim razinama nitko vas ne pita jeste li mladi ili niste. I jeste li uopće spremni ili ne. Baš nikoga ne zanima vaša dob, već samo jeste li na visokoj razini. Vratarska je pozicija još specifična, tu vam i treba određeno iskustvo. Ali, ako Letica doista ima ponudu Reala – on nema što čekati! To nije bilo kakva ponuda, a nikome odlaskom u Real Madrid ne bude – loše”, rekao je za Goal pa nastavio:



‘Neka sluša sebe i svoje srce’

“Teško je odlučiti dok se sami ne nađete u toj situaciji. Lako je sada biti pametan i pričati što se moglo u mom slučaju dogoditi da sam prije osam godina otišao u neki klub gdje ću redovito braniti. Ali, takve ponude se ne odbijaju, bez obzira imate li 18, 21 ili 30 godina, tko zna hoće li one ikada više stići na vašu adresu. Evo, Eduardo je branio redovito u Dinamu, mogao je braniti još tri-četiri godine, no čim je stigao poziv Chelseaja, nije ni trenutka razmišljao. Bez obzira što je ovdje tek treći golman. Morate biti svjesni da je to Chelsea , vrh nogometa. Nitko od nas nije kao dječak počeo trenirati nogomet zbog novca, već smo svi kao klinci sanjali da zaigramo na najvišoj razini”, dodao je Delač te ostavio i poruku za Leticu:

“Ma samo neka sluša sebe i svoje srce, a ja mu najiskrenije želim svu sreću u karijeri. Nitko sretniji od mene da Hrvatska dobije još jednog vrhunskog vratara.”