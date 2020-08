Krajem prošlog mjeseca hrvatski reprezentativac Dejan Lovren napustio je engleskog prvaka Liverpool i od nove sezone nosi dres ruskog prvaka Zenita iz St. Peterburga.

U prvom susretu za novi klub Lovren je osvojio ruski Superkup, a sada je na društvenim mrežama pokazao da uživa u novom gradu.

A post shared by Dejan Lovren (@dejanlovren06) on Aug 12, 2020 at 12:36pm PDT

“Zaljubio sam se u ovaj prekrasan grad”, naisao je Lovren uz fotografiju na kojoj sjedi pored mora.

Dejan Lovren already winning trophies in Russia 😂👐

Dejan Lovren won the Russian Supercup for Zenit in his first appearance for the club 🔥 pic.twitter.com/HL7LSBuZlu

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 7, 2020