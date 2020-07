DEJAN LOVREN POTPISAO ZA NOVI KLUB: Vatreni napustio Liverpool i preselio u redove Zenita iz Sankt Petersburga

Lovren je nosio dres slavnog Liverpoola od 2014. do 2020. godine

Branič hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren novi je igrač Zenita iz Sankt Petersburga u koji je stigao iz engleskog prvaka Liverpoola, službeno je potvrđeno.

PROCURILI DETALJI LOVRENOVOG TRANSFERA: Izgleda da će ga novi klub platiti puno manje nego što je prvotno objavljeno

Iz Liverpoola su službeno potvrdili njegov trensfer i na Twitteru objavili kompilaciju nekih njegovih poteza uz koju su napisali: “Uvijek posvećen, uvijek strastven. Hvala ti, Dejane.”

OFFICIAL: Dejan Lovren has left Liverpool for Zenit. The end of a bromance 😢 pic.twitter.com/IHxfv0q7ai — B/R Football (@brfootball) July 27, 2020

Transfer je na društvenim mrežama potvrdio i njegov novi klub Zenit iz Sankt Petersburga.

Savršeni nasljednik

Podsjetimo, pretprošli vikend je Daily Mail objavio da su Rusi spremni za usluge Vatrenog Liverpoolu ponuditi devet milijuna funti, a u ruskom klubu smatraju da bi bio savršena zamjena za proslavljenog srpskog braniča Branislava Ivanovića.

U petak je britanski tabloid The Sun objavio kako je došlo do napretka u pregovorima i da će Rusi za braniča Vatrenih Liverpoolu platiti 12 milijuna eura, objavio je to i poznati talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Liverpool are still working to extend Georginio Wijnaldum contract – talks on with his agent to find an agreement. Dejan Lovren is going to leave the club and join Zenit St. Petersburg for €12M. No official bid yet for Thiago Alcantara. 🔴 #LFC #Liverpool #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2020

NAVIJAČI SE VEĆ OPRAŠTAJU OD LOVRENA: Jedan potez u Liverpoolovom dresu nikad mu neće zaboraviti

Nove brojke

No javio se sad i glavni urednik RCM Sportsa Mohamed Bouhafsi koji je iznio nove brojke. Tako on tvrdi da je Lovren prešao u Zenit za 8,5 milijuna funti odnosno 9,34 milijuna eura, što je značajno manje od prethodno objavljenih 12.

Dejan #Lovren to Zenit St Petersburg, done deal! Liverpool and Zenit have reached an €8.5m plus bonuses agreement. The player will sign a 3-year contract with the Russian club. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 24, 2020

Rusi nisu htjeli platiti toliku svotu za igrača kojemu je ostalo samo 12 mjeseci ugovora, no Redsi su nedavno produžili Lovrenov ugovor za još jednu godinu, a to je samo bio taktički potez kako bi ga mogli prodati po većoj cijeni.

Nastupio samo 15 puta

Lovren je na Anfield stigao 2014. iz Southamptona za 23 milijuna eura i u dresu Liverpoola je upisao 185 nastupa i postigao osam golova. Međutim, ove sezone je imao svega 15 nastupa pri čemu deset u prvenstvu.

Jürgen Klopp je ove sezone više vjerovao stoperskom paru Virgil van Dijk – Joe Gomez, pa je Lovren bio osuđen na mrvice. Nagađa se kako će Klopp umjesto Lovrena pokušati dovesti stopera Napolija Kalidoua Koulibalyja.

Hrvatski stoper je u redovima Liverpoola osvojio engleski (2020) i europski naslov (2019), a sada će karijeru nastaviti u Rusiji u kojoj je ostvario najveći uspjeh u karijeri, svjetsko srebro u dresu Vatrenih.

Zenit je ove sezone osvojio sedmi naslov ruskog prvaka i to sa čak 15 bodova više od moskovskog Lokomotiva.

Novi Hrvat u Rusiji

Ove sezone u ruskom prvenstvu igrala su osmorica hrvatskih nogometaša.

Vedran Ćorluka je kao kapetan predvodio Lokomotiv, Nikola Vlašić, Kristijan Bistrović su igrali za CSKA, u dresu Rubina nastupali su Filip Uremović i Silvije Begić, Zoran Nižić je član Ahmata iz Groznog, Dejan Radonjić je nosio dres Krilje Sovjetova, a Danijel Miškić Orenburga.