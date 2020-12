DEBAKL SLAVENA BILIĆA: WBA doživio totalni potop, sve je krenulo naopako poslije autogola i crvenog kartona

West Bromwich Albion bivšega hrvatskog izbornika Slavena Bilića doživio je težak domaći poraz u 11. kolu Engleske lige od Crystal Palacea (1-5).

Bilićeva momčad je doživjela katastrofu od ekipe koju vodi bivši engleski izbornik Roya Hodgsona, a WBA su poraza koštali autogol i crveni karton još u prvom dijelu.

5 – Crystal Palace have scored five goals in an away match in the top-flight for the first time in their history, with today their 404th away match in the top-flight. Soaring.

— OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2020