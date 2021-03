Od 1980. nitko im nije dao tri gola na jednoj utakmici

U prvom susretu europskih kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo 2022. godine, Turska je u Istanbulu pobijedila Nizozemsku sa 4-2. Bio je to dvoboj 1. kola G skupine europskih kvalifikacija za SP 2022. godine, a u ovoj skupini večeras se još sastaju Gibraltar i Norveška, te Latvija i Crna Gora.

Junak velike turske pobjede bio je napadač Bešiktaša i trostruki strijelac Burak Yilmaz (15, 34-11m, 81), a pogodak za domaćine zabio je i Hakan Calhanoglu (46), dok su strijelci za “Oranje” bili Davy Klaassen (75), Luuk de Jong (77).

Nizozemska je propustila posljednji EP u Francuskoj 2016. godine, kao i posljednje svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. Nastupit će ovoga ljeta na EURO-u i u taboru “oranja” priželjkivali su pozitivan start kvalifikacija za SP. No, doživjeli su težak poraz.

🔎 | FOCUS Burak Yılmaz was Turkey's hat-trick hero as they beat Netherlands 4:2 in the World Cup qualifiers opener: ⏱️ 89' played

👌 40 touches

⚽️ 3 goals

🥅 4 shots/3 on target

🔭 2/2 acc. long balls

💨 1/1 succ. dribble

⚔️ 8/11 duels won

📈 9.3 SofaScore rating#TURNED #WCQ pic.twitter.com/7kCTUfcSiz — SofaScore (@SofaScoreINT) March 24, 2021

Turska, koja koja nije bila na World Cupu od 2002. kada je bila treća, povela je u 15. minuti golom Buraka Yilmaza nakon brze kontre. Hakan Calhanoglu je poslao loptu koju je primio Yilmaz i odmah pucao sa 20-tak metara. Lopta je pogodila nekoga i promijenila smjer prevarivši Tima Krula. U 34. minuti napadač Lille je zabio i za 2-0 iz jedanaesterca kojeg je skrivio Donyell Malen.

3 – Burak Yilmaz is the first player with a hat-trick against the Netherlands since Klaus Allofs for Germany in 1980. Decisive. pic.twitter.com/8EQCF2uBiM — OptaJohan (@OptaJohan) March 24, 2021

U samoj završnici prvog dijela gosti su imali sjajnu priliku za smanjenje zaostatka, no nisu imali sreće. Steven Berghius je ubacio iz kornera, Matthijs de Ligt nadskočio obranu i pucao glavom, ali je pogodio lijevu stativu, a loptu je potom s gol crte glavom izbio Okay Yokuslu. Nizozemci su tražili pogodak, no engleski sudac Oliver je samo odmahnuo rukom.

1 – Memphis Depay is the first player to see his penalty in regular time (excl. shoot-outs) for the Netherlands saved by the goalkeeper since Frank de Boer in 2000 against Italy. Denied. pic.twitter.com/fHYhGSyYfT — OptaJohan (@OptaJohan) March 24, 2021

Turska je na otvaranju drugog dijela stigla i do trećeg gola, a pogodak je nakon svega 30-tak sekundi sjajnim udarcem sa više od 20 metara zabio Calhanoglu.

Nizozemska se vratila u život s dva gola u razmaku od dvije minute. Klaassen je u 75. minuti smanjio na 1-3, a dvije minute kasnije De Jong je zabio za 3-2. No, nizozemski nalet utišao je Yilmaz fantastičnim golom iz slobodnog udarca u 81. minuti.

U posljednjim trenucima susreta Nizozemska nije uspjela realizirati