DE ROSSI ZARAŽEN KORONAVIRUSOM, ZAVRŠIO JE U BOLNICI: Legendarni talijanski nogometaš ima upalu pluća

Bivši talijanski nogometni reprezentativac 37-godišnji Daniele De Rossi, koji je trenutačno član stručnog stožera “azzura”, u petak je zaprimljen na bolničko liječenje, a zaražen je novim koronavirusom.

NOVI PROBLEMI ZA STARU DAMU: Još jedan prvotimac Juventusa pozitivan na koronavirus, nalazi se u izolaciji

Koronavirus je poharao talijansku reprezentaciju tijekom nedavnih kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2022., nakon kojih su pozitivni na testiranjim bila četiri člana stručne ekipe i osmorica igrača.

Nakon što je tjedan dana imao visoku temperaturu i neprestano kašljao, De Rossi je otišao na dodatne pretrage koje su otkrile da boluje od upale pluća, objavili su talijanski sportski dnevni list Gazzetta Dello Sport i medijska kuća Sky Sport.

Daniele De Rossi is hospitalized after a COVID-19 infection. Get well soon, legend 🙏 pic.twitter.com/JkELDd0NTJ

— 433 (@433) April 9, 2021