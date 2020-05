UFC-ov teškaški prvak Stipe Miočić oglasio se još jednom nakon napada Daniela Cormiera na njega i izjava šefa organizacije Dana Whitea kako postoji mogućnost da mu se oduzme naslov.

CORMIER PODIVLJAO, PROVOCIRAO, A MIOČIĆ MU JE SAD ZAČEPIO USTA: Prvak ga je ‘riješio’ sa samo nekoliko riječi

MIOČIĆ OSTAJE BEZ POJASA? ‘Nije istina ono što je rekao, a ne napravi li to uskoro oduzet ćemo mu naslov’

“Idemo prvače. Potpiši ugovor. Što radiš? To je glupost. Shvaćam da si vatrogasac, shvaćam da si tip koji pomaže ljudima u ovoj krizi, svi ti se divimo na tome, ali ti si i prvak svijeta. Idemo to napraviti. Potpiši ugovor”, poručio je Cormier ovih dana te je rekao da želi u oktogon u kolovozu te nastavio provocirati Stipu.“Nikad nisam bježao pokušavajući se boriti s nekim drugim, kao što je on. Samo ne mogu trenirati i nema šanse da to bude u kolovozu, što priča on? Kad budem imao mogućnosti trenirati u kampu, bit ću tu. Sad nemam sparing-partnera, kavez, ništa. Cijeli je Ohio zatvoren”, odgovorio mu je Stipe u intervjuu za ESPN. Prvak je dodao kako njemu nije bitno kad će borba biti, ali prvo moraju za to postojati uvjeti.

Potom se oglasio White s porukom bi mu UFC mogao skinuti titulu. Borbe se vraćaju narednog vikenda i smatra kako borci više nemaju izgovora da se ne bore.

“To je moguće. Slušajte, borbe se u ovom trenutku mogu odvijati. Ili se želite boriti ili ne”, rekao je White za Barstool Sports. Na Miočićeve izjave osvrnuo se pak u razgovoru za UFC Unfiltered.

My head coach can’t open his gym by law right now. I don’t hold myself higher than any other person in regards to what I’m allowed to do. Ohio is under orders until May 29th. The second the gym can open, we begin camp. Plain and simple. I have never ducked anyone.

— Stipe Miocic (@stipemiocic) May 6, 2020