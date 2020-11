Hrvatskom reprezentativcu ostvarila se želja

Jedan od najboljih hrvatski košarkaša, Dario Šarić, odnio je odluku o nastavku NBA karijere. Kako javlja dobro upućeni Adrian Wojnarowski s ESPN-a, Šarić je dogovorio novi trogodišnji ugovor s Phoenix Sunsima vrijedan 27 milijuna eura.

Šarića je, inače, 2014. u prvoj rundi drafta izabrao Orlando Magic, ali za taj kub nije nikada nje odigrao niti minute jer su ga odmah proslijedili u Philadelphiju. Za Sixerse je debitirao dvije godina kasnije te se tamo zadržao dvije sezone.

Nakon toga jednu je odradio u Minnesoti, da bi 2019. prešao u Sunse. U tom klubu započeo je 51 od 66 utakmica uz prosjeke od 10,7 poena, 6,2 skoka, 1,9 asistencija i 35,7% šuta za tricu za 24,7 minuta igre

Dario Saric has agreed to a three-year, $27M deal to stay with Phoenix, agents Jeff Schwartz and Mike Lindeman of @excelsm_bball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020

Šarić je ovog ljeta bio na meti nekoliko klubova.

“Ima Dario nekih ponuda, ali ništa to nije konkretno. Pitaju ga predstavnici klubova stalno za njegove daljnje planove, pristupaju mu. On kao pravi Dalmatinac voli tih 28-20 stupnjeva, htio bi ostati u Phoenixu. Tu je i Chicago u igri, Philadelphija mu je ostala u najboljem sjećanju, to mu je ljubav. Tamo je bio najduže, ostavilo je to na njemu traga. No, on ne žali da ostane u Phoenixu. Ništa ne zna. Tu je taj menadžer koji je njega doveo u Philadelphiju. Prema njemu iskazuje poštovanje. Vidjet ćemo što će biti. Samo da ne bude previše oštećen ugovorom. Menadžer iz Chicaga ga voli, on bi htio da dođe tamo. Spominje se mali Vučević kao tandem. No, to je sve rekla kazala”, rekao nam je nedavno njegov otac Predrag Šarić. O tome više možete pročitati ovdje.