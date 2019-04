DARIO ŠARIĆ BEZ KOČNICA: ‘Zaboljele su me neke laži – prisiljen sam bježati od novinara!’

Dario Šarić je otvorio dušu u velikom intervjuu

Ponajbolji hrvatski košarkaš, zvijezda Minnesota Timberwolvesa, Dario Šarić, dao je poduži intervju za SN.

“Svi me pitaju gdje ću biti za uskrsne blagdane. A gdje drugdje nego u mom Šibeniku? Rodni grad za mene je kao lječilište, banja ili psihoterapeutska klinika. Di god pođem, fale mi šibenski opušteni razgovori i neizbježna, doduše malo crna, zafrkancija”, započeo je Šarić.

‘Znam da sam pomalo grešan’

“Znam da sam u profesionalnom smislu, kad je riječ o medijima, pomalo grešan. I znam duboko u sebi da to nije posve u redu. No, dio netočnih napisa, bolje rečeno optužbi na moj račun, gotovo me prisilio da bježim od novinara. Zaboljele su me neke laži”, bio je iskren košarkaš Minnesote.

“Pogotovo me boli zato što su adresirane od nekih mojih suigrača u reprezentaciji. Vama sam popustio u ležernoj, šibenskoj priči. Htio sam se i prije otvoriti, ali mi srce to nije dopuštalo. Znate, ja sam prije emotivac nego profesionalac kad je riječ o medijima”, dodao je.

‘Odlazak iz Philadelphije bio je težak udarac’

“Odlazak iz Philadelphie je za mene, priznajem, bio težak udarac. No, sve mi je pomoglo da naučim tešku profesionalnu lekciju da je u NBA, koji je istodobno i veliki biznis, sve normalno. Problem je u tome što moja glava nije bila spremna za taj transfer”, prokomentirao je nedavni trade u Minnesotu.