Merci beaucoup @asmonaco pour tous mes rêves qui se réalisent🇮🇩❤️🙏 Je serai toujours l'un de vous💪 Depuis janvier 2012 Ligue 2 Champion Ligue 2 Ligue 1 Champion Ligue 1 Quart de finale Champions Ligue et Demi finale Champions Ligue 👌⚽️ Presque de 300 matchs joués, il est temps de dire au revoir et merci pour tout le soutien des supporter et de tous les employés du club qui sont là pour moi depuis le premier jour💪❤️😘 Le temps passe L’amour reste Daghe Munegu🇮🇩🙏Merceeee😘