DANIEL CORMIER JOŠ JEDNOM BACIO RUKAVICU STIPI MIOČIĆU: ‘Da nisam ozlijeđen….’

Daniel Cormier je prokomentirao svoje planove o ponovoj borbi protiv Stipe Miočića

Daniel Cormier je tijekom gostovanja u MMA Houru prokomentirao mogući revanš s američkim borcem hrvatskog porijekla, Stipom Miočićem.

“Ozlijedio sam leđa u New Yorku kad sam kihnuo. To nije šala te još uvijek zbog toga odlazim na rehabilitaciju jer bolovi su i dalje tu. Što se tiče palca, on je dobro, ali liječnik mi je rekao kako imam artritis u šaci. Nažalost, po tom pitanju ne mogu napraviti baš ništa. To je nešto s čime ću se do kraja karijere morati nositi”, rekao je borac.

‘Ja se jednostavno ne mogu boriti’

“Mislim kako će Lesnar biti iduća borba. Ali ponovno, uvijek sam govorio kako se mogu ponovno boriti protiv Stipe. Mi ne čekamo na Lesnara, nego sam ozlijeđen i zbog toga se ne mogu boriti. Da nisam ozlijeđen, vjerojatno bih se već borio protiv Stipe. Ja se jednostavno ne mogu boriti”, zaključio je Cormier.