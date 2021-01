Hrvatski rukometaši u ponedjeljak protiv Danske igrau utakmicu u kojoj mogu izboriti plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

DANCI PROTIV KAUBOJA NEĆE JURIŠATI NA POBJEDU?: Njihov izbornik otkrio; ‘Ovo nam je prioritet…’

To je susret u kojemu Kauboji moraju pobijediti ako žele izboriti četvrtfinale, no izabranicima Line Červara za prolazak dalje treba se poklopiti i rezultat druge utakmice u kojoj Katar mora svladati Argentinu. Danska je još ranije osigurala prvo mjesto u skupini i sigurno prolazi u četvrtfinale tako da protiv Hrvatske neće morati ići na pobjedu pod svaku cijenu.

Danci u dvoboj s Kaubojima ne ulaze u savršenom stanju jer ih je “pokosila” crijevna viroza zbog koje nisu trenirali u nedjelju. Njihov izbornik Nikolaj Jacobsen potvrdio je da se najgore osjeća prva danska zvijezda Mikkel Hansen i uz njega još nekoliko članova reprezentacije ima iste muke.

“Pobjeda pod svaku cijenu ne dolazi u obzir, jer mi moramo biti spremni za četvrtfinale. Naravno, ući ćemo u utakmicu i pokušati nešto izvući, ali si nikako ne postavljamo imperativ pobjede”, rekao je Hansen.

