Navijači se za vrijeme prosinca mogu prijaviti za ulaznice za utakmice hrvatske reprezentacije u skupini, kao i za tzv. uvjetne ulaznice

Navijači hrvatske reprezentacije moći će se, počevši od danas u 14 sati , prijaviti za kupovinu ulaznica za Europsko prvenstvo 2020. godine.

Hrvatska reprezentacija 30. je studenog na ždrijebu skupina saznala prve protivnike i gradove domaćine na nadolazećem Europskom prvenstvu, a 4. prosinca navijači Vatrenih moći će početi s prijavama za kupovinu ulaznica za EURO 2020. Hrvatski navijači ulaznice mogu kupiti isključivo putem Uefe na portalu euro2020.com/tickets.

Hrvatska prvu utakmicu na Euru igra u Skupini D protiv Engleske 14. lipnja u 15,00 sati u Londonu. Druga utakmica protiv Češke je na rasporedu 19. lipnja u 18,00 sati u Glasgowu, a zadnja utakmica u skupini je protiv još nepoznatog suparnika, pobjednika doigravanja C 23. lipnja u 21,00 sat također u Glasgowu.

Postupak prijava za ulaznice završava 18. prosinca u 14 ,00 sati, dodaje se na HNS-ovim stranicama. Ulaznice će biti dodijeljene putem ždrijeba koji će se održati krajem siječnja 2020. godine. Jedna osoba se može prijaviti za najviše četiri ulaznice po utakmici te mora navesti osobne podatke za sve osobe.

Prioroitet najvjernijima

Navijači se za vrijeme prosinca mogu prijaviti za ulaznice za utakmice hrvatske reprezentacije u skupini, kao i za tzv. uvjetne ulaznice za osminu finala, četvrtfinale, polufinale te finale. U slučaju da Hrvatska ne prođe skupinu, UEFA će vratiti potpuni iznos cijene tzv. “uvjetnih ulaznica”.

Prioritet će imati najvjerniji navijači Vatrenih koji su u zadnja tri kvalifikacijska ciklusa kupili najviše ulaznice putem portala za ulaznice Hrvatskog nogometnog saveza, za koje je predviđeno 25% ulaznica. Preostale ulaznice bit će dodijeljene kroz ždrijeb.

Nakon isteka roka za prijavu za ulaznice i prije ždrijeba za ulaznice, UEFA će dodijeliti prvih 25% ulaznica prijavama čiji su nositelji najučestaliji kupci ulaznica putem HNS-ovog portala za ulaznice. Prilikom određivanja najčešćih kupaca razmatrane su kupovine ulaznica za utakmice hrvatske reprezentacije u sklopu zadnja tri ciklusa (EURO 2016., SP 2018. te EURO 2020.).

Cijene ulaznica se kreću od 225 do 75 eura za otvorenje koje se održava u Rimu, za utakmice Hrvatske koje se igraju u Londonu i Glasgowu od 185 do 50 eura. Cijene za osminu finala se također kreću od 185 do 50 eura, za četvrtfinale su od 225 do 75 eura, za polufinale od 595 do 195 eura, a za finale od 945 do 295 eura.