DANAS ĆE SVIJET TENISA STATI NA NEKOLIKO SATI: Federer nikad nije bio ovakav autsajder kao protiv Nadala

U petak od 12:50 čeka nas 39. epizoda serijala Fedal. Roger Federer i Rafael Nadal i dalje prkose svim zakonitostima i navali mlade generacije te će danas igrati za finale Roland Garrosa. Jedan u 38. godini, drugi s friško napunjene 33.

Premda je Federer dobio posljednjih pet susreta, cijeli svijet zna da će se danas najviše pitati 11-rostrukog pobjednika pariškog turnira.

El Clasico

“Očekujem da Roger igra agresivno, da mijenja ritam, izlazi na mrežu. Igra vrlo dobro, tako da ću morati biti na visini zadatka. Bit će potrebno da udaram lopticu dovoljno snažno da mu ne dopustim da ostvari što je naumio”, rekao je Kralj zemlje gostujući u Eurosportovu studiju.

Premda je ulog velik, Španjolac je nastojao smanjiti uzbuđenje i pritisak.

“Igrali smo toliko puta. Naši su susretu dobili naziv El Clasico. Jasno mi je zašto vlada toliki interes, ali ja ovaj meč vidim samo kao još jedno polufinale. Istina je da su mečevi s Rogerom uvijek posebni zbog povijesti koju imamo, ali pristupit ću ovom duelu kao i svakom drugom.”

Federer, pak, zna da je autsajder kao rijetko kada u svojoj karijeri, a to kažu i kladionice koje Nadalovu pobjedu vrednuju tečajem 1,15. Neke i manje.

“Uvijek postoji šansa, da je drugačije, nitko ne bi gledao tenis. U to svi vjeruju kada igraju protiv Rafe. Svi znaju da će biti teško i zato sam sretan da igram s njim jer ako želiš da nešto napraviš na zemlji, u nekom trenutku moraš protiv njega jer je jak i uvijek će biti. Bio sam svjestan toga kada sam dolazio ovdje. Da sam hio izbjeći, ne bih igrao na zemlji. To mi je razmišljanje i pomoglo da dođem do polufinala”, zaključio je pobjednik Roland Garrosa iz 2009.