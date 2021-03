Sraz Manchester Uniteda i Milana, nazvučniji par prvih utakmica osmine finala Europske lige, okončan je na Old Traffordu bez pobjednika, 1-1.

POGLEDAJTE PROMAŠAJ STOLJEĆA: Zvijezda Uniteda propisno se osramotila, ovo će mnoge ostaviti u nevjerici

Milan je u Englesku došao bez Zlatana Ibrahimovića, ali i bez Hrvata Ante Rebića i Marija Mandžukića, a poraz je izbjegao u drugoj minuti sudačke nadoknade golom danskog stopera Kjaera glavom nakon kornera.

That header though. 🔄 pic.twitter.com/VqE9HwOGmn

ManU je vodio od 50. minute preko Bjelokoščanina Amada Dialloa, a talijanskoj momčadi su na početku utakmice poništena čak dva gola.

U Pragu su Slavia i škotski Rangers također odigrali 1-1. Domaći su vodili golom Rumunja Stanciu (7), a za Rangerse je izjednačio Šveđanin Helander (36). Borna Barišić je odigrao cijeli susret za novoga škotskoga prvaka.

Villareal je s uvjerljivih 2-0 slavio u Kijevu protiv Dinama, dok je Ajax u Amsterdamu tek u drugom dijelu slomio Young Boyse (3-0)

Man Utd 1-1 Milan FT:

⚽️ Diallo

⚽️ Kjaer

Milan equalise in stoppage time with a precious away goal to deny Man Utd a first-leg victory. pic.twitter.com/LoTVFkZZD4

— Squawka News (@SquawkaNews) March 11, 2021