Meč koji se dugo čekao napokon je pred nama. U subotu će snage odmjeriti 54-godišnji Mike Tyson i 51-godišnji Roy Jones Jr., i to u borbi legendi od osam rundi, koja će se održati u Staples Centru. Prijenos meča gledatelji će moći gledati na RTL-u 29. studenoga uživo od 4 sata ujutro te u snimci od 19.40 sati.

BABIĆ GLUMIO TYSONA I NAJAVIO BOKSAČKI SPEKTAKL: ‘Meni je dosta samo da njih dvojica uđu u ring, moglo bi biti svega’

Ovaj dugo najavljivani povratnički meč dviju boksačkih legendi održat će se po posebnim, prilagođenim pravilima.

#UFC president @DanaWhite was TOTALLY out of the loop on the rules of upcoming #TysonJones fight next week. 😂

Watch full interview: https://t.co/Xb7hSF7Cd1 pic.twitter.com/vrWCFBqPCq

— MMAFighting.com (@MMAFighting) November 22, 2020