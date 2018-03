DAN KAD SU SE SVI NAKLONILI BUGARINU: Uoči spektakla prisjetite se jedne od najboljih predstava u povijesti velikog derbija

U nedjelju od 13:30 igra se najveći engleski derbi. Liverpool gostuje na Old Traffordu gdje im je domaćin Manchester United. Bit će to izravan dvoboj za drugo mjesto. Crveni vragovi trenutno imaju dva boda više, međutim lako bi se to moglo promijeniti jer su Redsi ove sezone igraju puno bolje od Uniteda.

Iako je u povijesti bilo pregršt vrhunskih obračuna ove dvije momčadi, onaj iz rujna 2010. posebno je usijekao u pamćenje jednog igrača. Legendarni Bugarin Dimitar Berbatov odigrao je svoju najbolju utakmicu u dresu Uniteda.

Susret je završilo pobjedom Vragova 3:2, a Berbatov je zabio sva tri gola za domaćine. United je u 59. minuti poveo 2:0 nakon čega je uslijedio povratak Liverpoola. Gerrard je zabio iz penala (64′) te iz slobodnog udarca (70′).

Da ipak ne dođe do velikog preokreta potrudio se Bugarin golom šest minuta prije kraja. Trenutak utakmica svakako se dogodio u 59. minuti kada je Berbatov sjajnim škaricama pokazao kakvim talentom raspolaže.