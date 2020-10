DAN KAD JE SVIJET UPOZNAO PRAVOG RONALDA: Pogledajte zašto se o majstoriji Brazilca priča i 24 godine kasnije

Iako se već dosta znalo o njegovom talentu i sjajnim igrama u dresu PSV-a, pogodak koji je dao Composteli 12. listopada 1996. zauvijek će ostati upamćen kao jedan od najboljih trenutaka u Ronaldovoj karijeri.

Primio je Brazilac loptu u Barceloninoj polovici, a onda je krenuo u čudesni slalom. Prvo je s leđa skinuo jednog čuvara, da bi potom napravio totalnu pomutnju u kaznenom prostoru i preciznim udarcem matirao suparničkog vratara.

ON THIS DAY: In 1996, Ronaldo scored one of the greatest @LaLiga goals of all-time.

O Fenômeno was unstoppable in full flow. 😍pic.twitter.com/PZXhLAFgOP

— Squawka Football (@Squawka) October 12, 2020