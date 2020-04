DAN KAD JE GOSPODIN ZRAK REKAO ZBOGOM: Prisjetite se kako su Iverson i društvo Jordanu pokvarili oproštaj

Nila je to njegova posljednja utakmica u velikoj karijeru

Na današnji dan prije 17 godina najveći svih vremena, Michael Jordan, otišao je u igračku mirovinu. Učinio je to nakon što se već dva puta povlačio i vraćao igri koja mu je obilježila život.

S 40 godina na leđima i šest naslova NBA prvaka iza sebe odlučio je reći konačno zbogom. No nije to učinio u dresu Chicago Bullsa, nego Washington Wizardsa. Bilo je to na susretu protiv Iversonove Philadelphije 76ers. Nažalost, Jorda se oprostio porazom 107-87 te nije bio sretan nakon utakmice.

Mrzio gubiti

“Volio bih da smo pobijedili, ali dobro sam se zabavio”, rekao je nakon utakmice čovjek koji je mrzio gubiti te je bio opsjednu pobjedom te je s takvim mentalitetom pokorio košarkaški svijet.

U posljednjoj utakmici Jordan je postigao 15 poena, a upisao je i po četiri skoka i asistencije. Svoju zadnju sezonu okončao je s prosječno 20 poena po utakmici, što je neusporedivo s 30,12 koliko je prosječno zabijao u najboljim danima.