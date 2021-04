DALIĆU STIGLE SJAJNE VIJESTI, OVO ĆE MU RIJEŠITI BROJNE PROBLEME: UEFA donijela važnu odluku za Europsko prvenstvo

Izvršni odbor Uefe trebao bi uskoro donijeti odluku da reprezentacije za ovogodišnji EURO mogu prijaviti 26 nogometaša, odnosno tri više nego što je to uobičajeno, objavio je u utorak britanski “The Times”.

Odbor nacionalnih reprezentacija odobrio je povećanje broja igrača zbog koronavirusa, a uskoro se očekuje službeno priopćenje Uefe.

L'Equipe is saying that UEFA might change it so that all the national teams will be able to bring 26 players to the Euros. That's pretty good.

