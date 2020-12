DALIĆU STIGLE JAKO LOŠE VIJESTI: Vatreni se u Italiji teško ozlijedio, neće ga biti do kraja sezone?

Hrvatski reprezentativac i član Cagliarija Marko Rog (25) teže je ozlijeđen tijekom nedavne prvenstvene utakmice s Romom.

TALIJANSKA NOĆ KRCATA GOLOVIMA: Badelj i Pjaca pobjedom se čupaju s dna, Rog morao napustiti igru nakon samo 15 minuta

Nažalost, riječ je o rupturi prednjeg križnog ligamenta koljena, zbog čega će Rog tijekom sutrašnjeg dana biti podvrgnut operativnom zahvatu i po svemu sudeći propustit će ostatak sezone. Upitan je i njegov nastup na Europskom prvenstvu idućeg ljeta.

🇭🇷 #Croatia international Marko Rog of @CagliariCalcio has suffered an ACL injury and awaits surgery. Marko, get well soon! 👊#Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/c5tJclJBgx

