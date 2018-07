DALIĆU SE NAKLONILA KRCATA DVORANA: ‘To se u finalu ne sudi. Moja budućnost? Trenutno mi je samo jedno na pameti…?

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u Moskvi od Francuske sa 2-4 (1-2).

Nakon osvajanja drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji hrvatski izbornik Zlatko Dalić održao je posljednju konferenciju u Rusiji.

HRVATSKA – FRANCUSKA 2-4: HRABRI VATRENI OSVOJILI POVIJESNO SREBRO NA SP-U; Tricolori prvaci svijeta!

Smiješan penal

“Čestitam Francuskoj na tituli svjetskog prvaka. Mi smo igrali dobro, imali smo kontrolu, šanse, ali onda nam se dogodio prekid i autogol. Vratili smo se u život, i onda nam se dogodio onaj jedanaesterac. Mislim da se u finalu Svjetskog prvenstva to ne sudi, ali to ne umanjuje pobjedu Francuske. Poštujem suce, oni su korektno odradili svoj posao i ne vidim ništa negativno, a VAR je dobro rješenje za nogomet. Imali smo u proteklih šest utakmica i ponešto sreće, sada nismo, i tu uvijek bude neke ravnoteže. Sve čestitke mojim igračima, ovo je bila možda i naša najbolja utakmica. Protiv snažne reprezentacije poput Francuske nismo si smjeli priuštiti nikakvu pogrešku i možda jesmo tužni, ali moramo biti ponosni na ovo što smo napravili. Ja sam ponosan. Hrvatska je bila sjajna i zahvaljujem igračima na svemu što su napravili”, kazao je Dalić.

Poruka igračima

“Nisam gubio nadu sve do četvrtog pogotka Francuske. Tada je bilo teško očekivati da se vratimo, da igrači mogu naći energije, ali svejedno nisu posustajali. Ponovno sam se ponadao kada je Mandžukić zabio nakon francuske pogreške, ali kada momčad primi četiri pogotka, teško je očekivati dobar rezultat. Svi smo bili poslije utakmice tužni, ali rekao sam im da dignemo glave gore, da nemamo razloga biti nezadovoljni, da smo dali sve od sebe i da moraju biti ponosni na ono što smo pokazali na ovom turniru. Da nam je netko ponudio da budemo drugi, to bi bilo fantastično. S obzirom na rasplet finala ostaje žal, ali to je potvrda koliko su igrači vjerovali u sebe. Dogodio se poraz, i kako smo bili dostojanstveni u pobjedama, moramo biti i u porazu. Treba poštovati rezultat”, istaknuo je.

Potom se osvrnuo na Luku Modrića, koji je osvojio Zlatnu loptu.

“Kad već nismo osvojili titulu svjetskog prvaka, drago nam je da je priznanje dobio Luka Modrić. Sasvim zasluženo, odigrao je strašan turnir, a to je pohvala cijeloj momčadi koja ga je iznjedrila. Odradio je lavovski dio posla i svaka mu čast na tome”, poručio je.

Što dalje?

Upitan je i kako to da je tako mala zemlja uspjela doći do ovako velikog uspjeha.

“Na našem autobusu piše ‘mala zemlja, veliki snovi’, a to je poruka za sve. Radom se može postići dobar rezultat, ali treba vjerovati u uspjeh i treba se mnogo toga poklopiti. Treba imati san i ambiciju, i jednog dana to se može ostvariti. Ne treba nikada odustajati, iako uvijek treba prihvatiti što život nosi”

“Jesam li spreman nastaviti s reprezentacijom? Spreman sam za odmor. Zadnja dva mjeseca bilo je naporno, koliko god je lijepo bilo raditi s dečkima i koliko god sam sretan zbog vremena provedenog zajedno. Razmišljam samo o povratku u Hrvatsku i odmoru, ni o čemu drugome”, završio je.