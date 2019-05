DALIĆA ZBOG HAJDUKA PROVOCIRALI NA SPEKTAKLU DINAMOVIH LEGENDI: Izbornik se odlično snašao i začepio usta svima

Poznata je njegova želja da jednog dana sjedne na klupu splitskog velikana

U sjajnoj atmosferi pred više od 2.000 gledatelja u nedjelju je u KC Dražen Petrović odigrana humanitarna utakmica između ekipa “Dinamo 90-ih” i “Nogometne ikone HNL-a” s koje sav prihod od ulaznica odlazi za pomoć u liječenju sinu legendarnog Dinamovog kapetana Slavka Ištvanića koji boluje od celebralne paralize.

Humanitarni spektakl okupio je brojne nogometne legende ‘modrih’, ali i Prve HNL. Momčad Dinamo 90-ih” koja je prozvana “Slavkovi prijatelji” predvodio je bivši kapetan ‘Vatrenih’ Zvonimir Boban, a igrali su i Kujtim Shala, Vjekoslav Škrinjar, Igor Cvitanović, Željko Cupan, Dario Šimić, Primož Gliha, Andrej Panadić, Željko Adžić, Goran Vlaović, Mario Stanić, Željko Adžić, te Gregor Židan.

Navijač Bijelih

S druge strane stajala je ekipa koju su s klupe vodili izbornik druge reprezentacije svijeta Zlatko Dalić i Joško Jeličić, a igrali su Silvio Marić, Adrian Kozniku, Tomo Šokota, Mate Baturina, Kruno Lovrek, Darko Raić Sudar, Josip Buljat, Mate Baturina, Željko Pavlović i Hrvoje Čale.

Nakon ovog susreta izborniku Daliću stigla je napomena da je on navijač Hajduka, na što nije ostao imun te je ekspresno odgovorio i pozvao na jedinstvo hrvatskih navijača.

“Ja sam navijač i Dinama i Hajduka, ali i Osijeka, Rijeke i svih naših klubova. Ovo je najgore što mi radimo, dijelimo se. Koji Hajduk, koji Dinamo, mi smo svi Hrvatska i to je najvažnije. Kada sam ja bio mali pjevalo se “Dinamo i Hajduk dva su kluba bratska, s njima se ponosi čitava Hrvatska. To je najvažnije i ja to guram”, poručio je Dalić.