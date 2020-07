Hrvatski nogometni savez postigao je dogovor o odigravanju prijateljske utakmice između Vatrenih i reprezentacije Švicarske u listopadu ove godine, priopćeno je iz HNS-a.

Švicarska i Hrvatska odmjerit će snage 7. listopada u St. Gallenu, a utakmica na stadionu Kybunpark započet će u 20:45 sati.

Iz HNS-a su dodalli kako bi Vatreni bi prvo okupljanje trebali imati u rujnu kada ih čekaju gostovanja kod Portugala (5. rujna u Portu) i Francuske (8. rujna u Parizu) u okviru novog izdanja Lige nacija, dok ih u listopadu i studenom čeka trostruki program.

🇭🇷🇨🇭 #Croatia to meet @SFV_ASF in an October friendly!

🤝 Looking forward to an exciting experience!#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/XuZTizKfTV

— HNS (@HNS_CFF) July 8, 2020