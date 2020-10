Izbornik i ovaj put ne može računati na neke jako važne igrače

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se danas u St. Gallenu uoči triju listopadskih ispita, prijateljskog susreta sa Švicarskom u srijedu, odnosno utakmica Lige nacija u Zagrebu protiv Švedske (11. 10.) i Francuske (14.10.). Izbornik Zlatko Dalić, ostao je još jednom bez Šime Vrsaljka.

“Na žalost, opet smo ostali bez Vrsaljka. To je nova vijest, prije nekoliko dana se na treningu ponovno ozlijedio pa ga neće biti s nama na ovom okupljanju. Žao mi je što ga opet nema, jer se vratio, bio s nama poslije dugo vremena. Što se ostalih igrača tiče, još uvijek ne znamo do kraja cijelu situaciju. Prema najnovijim informacijama, Badelj će ipak doći, a čekamo vijesti u vezi Brekala. Nadam se da će svi biti na okupu, osim što smo od ranije ostali bez Rebića.”

U analizi rujanskih utakmica izbornik ukazuje na dva potpuno različita pristupa utakmicama protiv Portugala i Francuske.

O debaklu

“Dogodila su nam se dva teška poraza, ali pristup je bio loš samo protiv Portugala. U toj utakmici nismo bili pravi, nije bilo agresije, trčanja, duela. Ne mogu reći da nismo htjeli, ali naišli smo na puno jačeg protivnika u tom trenutku, Portugal je bio bolji u svim segmentima igre. Dakle, u pristupu smo zakazali samo protiv Portugalaca. Protiv Francuza to nije bio slučaj, tada smo bili puno bolji. Odigrali smo dobru utakmicu koju nismo zaslužili izgubiti, u analizi iste vidjeli smo, recimo, da smo pretrčali tri kilometra više od Francuza. Međutim, dekoncentracija u nekim situacijama, pad odgovornosti i dva prekida kumovali su porazu. Bili smo sjajni do 43. minute, dominirali, apsolutno kontrolirali utakmicu. I onda nam se dogode dvije nesmotrene pogreške pa, umjesto da na poluvrijeme odemo s 1:0, mi gubimo 1:2. U takvoj situaciji nije bilo lako ući u nastavak susreta, ali ponovno se vratimo u igru, izjednačimo i onda dođu dva prekida koja nas unište. U Zagrebu, međutim, očekujem drukčiju utakmicu, iako… Francuzi nam nekako ne leže, stalno smo s njima po igri u egalu, a uvijek izgubimo. Očekujem da ćemo ovaj put biti bolji, igrači su mjesec dana više u treningu i natjecateljskoj formi i sigurno će na ovo okupljanje doći u puno boljem izdanju.”

Prvi put tijekom okupljanja Hrvatska će odigrati tri utakmice. Kakav je okvirni plan? Jesu li utakmice Lige nacija važnije od prijateljske utakmice sa Švicarskom i kako namjeravate podijeliti minutažu igrača?

“Malo je vremena, a puno utakmica, to neće moći izdržati svi igrači i zato je popis malo širi. Meni je cilj da protiv Švicarske priliku dobiju igrači koji su do sada manje igrali i koji nisu uvijek bili u krugu reprezentacije. Želimo ih vidjeti, što znači da ćemo protiv Švicaraca igrati s momčadi koja će biti dosta pomiješana. Naravno da nam je važna Liga nacija, želimo ostati u elitnoj skupini i sve snage moramo usmjeriti na utakmice protiv Švedske i Francuske u Zagrebu. To su dvije bitne utakmice, dat ćemo sve od sebe da pobijedimo barem jednu kako bismo ostali u elitnoj skupini.”

Koje biste odgovore u tom kontekstu željeli dobiti u susretu sa Švicarcima?

“Želimo vidjeti igrače koji nisu bili često u krugu reprezentacije, a igraju dobro u svojim klubovima. Svi su zaslužili poziv i sada imaju priliku nametnuti se i pokazati da na njih možemo računati u bliskoj budućnosti. Moje pravilo je već poznato, u reprezentaciju se teško upada i ispada iz nje, ali, s obzirom na okolnosti u kojima se događaju česti izostanci igrača, moramo naći određena rješenja. Rekli smo da pripremamo momčad za Europsko prvenstvo i ovo je prigoda da vidimo neka nova lica.”

Tko će biti u 11?

Andrej Kramarić opet je postigao pogodak i još uvijek je vodeći strijelac Bundeslige. Kakva će biti njegova uloga u momčadi?

“Zadatak mene kao izbornika je da u sustavu u kojem igra Hrvatska nađem najbolja rješenja za sve igrače. Kramarić je u reprezentaciji igrao na nekoliko pozicija, a na kraju krajeva, on nas je dvama golovima i odveo na Svjetsko prvenstvo u Rusiju kad je u Ukrajini igrao klasičnu špicu. Dakle, nema po tom pitanju nedoumica. Vidjet ćemo situaciju, a ja ću nastojati da Kramarić igra na poziciji gdje je najbolji za hrvatsku reprezentaciju. U svakom slučaju, moj je zadatak najbolje iskoristiti njegove kvalitete.”

Ivan Rakitić oprostio se od reprezentacije, a Ante Rebića nema zbog ozljede. Koliko to mijenja koncepciju igre hrvatske reprezentacije i je li u tom kontekstu udarnom sastavu bliže Kovačić ili Vlašić?

“Vidjet ćemo tko će biti u udarnom sastavu, svi će dobiti priliku, a ja u pravom izdanju trebam i Kovačića, i Vlašića. Oni su već dokazali da to mogu. Žao mi je što Rakitić više nije s nama, ali dolaze mlađi igrači koji će ga morati nadomjestiti. Neće im biti nimalo lako, trebat će vremena i iskustva, ali na tu poziciju mogu uskočiti i Kramarić, i Vlašić, i Kovačić. Uglavnom, imamo dobrih rješenja.”

Vraža se modrić

Kako vas se dojmila Švedska u porazima od Francuske i Portugala?

“Šveđani nisu loša momčad, dosta su agresivni, imaju tvrd pristup. Igraju u sustavu 4-4-2 s Bergom u špici koji je njihov najkvalitetniji igrač. Tijesno su izgubili obje utakmice, u većim dijelovima kojih su bili ravnopravan protivnik, protiv Francuske su čak imali veći posjed lopte. S te strane moramo biti jako oprezni. Kuluševski? Riječ je o jako dobrom igraču, igra po desnoj strani, stvara višak i morat ćemo mu pokloniti dosta pažnje u fazi obrane. Međutim, igramo u Zagrebu, pred našom publikom koja se, hvala Bogu, vraća na stadione. Možda naših navijača neće biti u broju koji bismo očekivali, ali svaka podrška nam je jako važna.”

Koliko je bitan povratak Luke Modrića, na terenu i izvan terena?

“Jako bitan. Luka je nositelj naše igre i vođa na terenu, jako važan meni kao izborniku, stožeru i igračima. Uz Luku se igrači osjećaju sigurnije na terenu i svi su bolji za 15 posto. Radujem se Lukinom dolasku, zdrav je i spreman. Napravili smo pravu stvar kad smo ga oslobodili obaveza u rujnu, dali smo mu priliku da bude bolji i u Realu, i u reprezentaciji. Luka nikad nije bio upitan, uvijek je davao maksimum, bitno je samo da je zdrav”, zaključio je Dalić.