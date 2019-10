BOLNA TEMA HR NOGOMETA IZBACILA DALIĆA IZ TAKTA: ‘Svi su imali velike planove nakon SP-a, padala su obećanja, a gdje smo danas’

Pred hrvatskom reprezentacijom su utakmice protiv Mađarske i Walesa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić svega šest dana prije utakmice protiv Mađarske u kvalifikacijama za EURO 2020. koja se 10. listopada igra u Splitu, ima nemalih problema s igračkim kadrom jer, kako je i sam rekao u petak u Poreču “neki ne igraju, neki nisu u formi, neki su ozlijeđeni a neki imaju probleme u klubu”.

“Mi imamo svoj cilj, a to je Europsko prvenstvo. Kako do njega doći manje je bitno, ali je od iznimne važnosti čim prije sakupiti 15-16 bodova kako bi osigurali plasman na EURO. To je moj cilj,” kazao je Dalić u Poreču na ovogodišnjem Festivalu sporta.

‘Polako se vraćamo’

Po njegovim riječima cijeli taj proces nije jednostavan jer je hrvatska reprezentacija nakon Svjetskog prvenstva doživjela vrhunac, u nogometnom smislu, i mnogi su se igrači jako potrošili.

“Od toga je prošlo nešto više od godinu dana i malo je tko od njih nastavilo na istoj razini. No, polako se vraćamo. Odigrali smo odličnu utakmicu protiv Slovačke, podbacili smo protiv Azerbejdžana. To je bila moj greška, nisam bio pravi, nisam reagirao na vrijeme. Dolaze nam Mađari koji su nas dobili u Budimpešti. Bit će to velika utakmica u Splitu pred prepunim stadionom, a potom odlazimo u Wales. Budemo li pravi možemo obje utakmice dobiti i riješiti pitanje plasmana na EP,” istaknuo je Dalić koji je priznao kako postoje problemi s igračima jer, kako je rekao “neki ne igraju, neki nisu u formi a neki imaju određene probleme u klubu”.

Ništa preko noći

Unatoč tomu, smatra Dalić, dolaze novi igrači i neminovna je smjena generacije koja se mora napraviti jer, kako je rekao “za novi uspjeh i nove dočeke treba nova energija, nove ambicije, nova snaga i igrači gladni uspjeha”.

“Radimo na tome, no ne ide to preko noći. Nemamo veliku bazu, treba biti strpljiv. Puno se toga promijenilo nakon Rusije. Neki su se oprostili od reprezentacije, neki su ozlijeđeni. No ne smijemo tražiti alibi. Vjerujte mi, jedva čekam utakmicu u Splitu jer sam uvjeren da ćemo biti pravi. Puni stadion, prava atmosfera, to je ono što trebamo te vjerujem da ćemo nakon te utakmice biti korak bliže Europskom prvenstvu,” poručio je Dalić.

‘Novca ima, ali nema odgovornosti’

Na pitanje kako komentira činjenicu što hrvatska reprezentacija ostvaruje tako sjajne rezultate, a nema svog nacionalnog stadiona, Dalić je kazao kako nije njegov posao da se bavi tim stvarima. No, dodao je, kako su svi imali velike planove nakon SP-a u Rusiji, obećavali nove stadione, ali do danas nemamo ni “s” od stadiona.

“Sportaši su jedan od najvećih brendova naše zemlje, stano govorimo da nema novaca. Osobno smatram kako novaca ima, ali nema odgovornosti. To je osnovna stvar, sport zaslužuje više jer puno daje. Druga smo nogometna nacija na svijetu, sportaši se bore, ostvaruju rezultate no nisu adekvatno vrednovani,” zaključio je Zlatko Dalić.