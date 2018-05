DALIĆ OGOLIO DUŠU: Izbornik otkrio nepoznate detalje iz svlačionice Vatrenih i tko je zaslužan za njegov trenerski uspon

Uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva bio gost Tončice Čeljuske.

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić gostovao je u emisiji HRT-a ‘U svom filmu’ gdje je progovorio o pripremama i onome što slijedi – Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

“Spremamo se. Znamo što se očekuje, svi žele veliki rezultat. Mi smo spremni. Dat ćemo sve od sebe”, kazao je u Dalić.

Prokomentirao je i euforiju oko nogometne reprezentacije i zašto se narod identificira s njom.

“Ona mu je donijela puno lijepih trenutaka u povijesti. Svi se vesele pobjedama. Uvijek je more kockica svuda za vrijeme prvenstva. Ljudi su pozitivni i kad vidim koliko vole reprezentaciju…to je samo pozitiva. Kad vidim koliko ljudi to čekaju stvarno sam sretan. Sve ćemo napraviti da usrećimo hrvatski narod”, dodao je i osvrnuo se na četiri milijuna izbornika.

“Kod nas je to poznato. Svi misle da to znaju. To je njihovo pravo. svatko ima svoj savjet. Svatko ima sugestiju, ali meni nije problem popričati s njima. Dobro je čuti svačiji savjet. Po njihovim reakcijama vidi se da je to neko veselje. Ne treba zanemariti te savjete. Uvijek treba o tome razmisliti. Odluka je na meni, ali je bitno saslušati ljude, uvijek ima dobrih ideja”, rekao je Dalić.

Potom je progovorio o trenerskom poslu i počecima.

Nahvalio Ćiru

“Što sam naučio od Ćire? Radili smo dvije godine u Varaždinu. One su veliko bogatstvo za mene i jako sam puno naučio od njega. Za mene su to jako poučne dvije godine. Puno sam stvari primijenio koje sam prošao s njim. Za mene jako lijepi period i te dvije godine su veliko bogatstvo i nitko mi ih ne može platiti. On me usmjerio i dao mi šansu da radim i budem trener. Bez njega moj trenerski put ne bi išao ovakvim tempom i ovakvim putem”, istaknuo je izbornik.

Šest godina proveo je kao trener na Bliskom Istoku.

“Već sam prvu godinu kad sam došao u Saudijsku Arabiju proglašen trenerom godine. Bila su tu velika trenerska imena, a ja sam bio trener malog kluba. U jednom sam trenutku bio 13. trener na Fifinoj listi dok sam bio na klupu Al Aina. Zaista veliki uspjeh”, kazao je.

“U Sudijsk Arabiji hrvatski treneri dobro kotiraju. Tamo obično gledaju velika imena. Govorio sam im da rade veliku grešku. Žele big name, to se na kraju pokaže kao big mistake. Kad dođe trener koji je imao veliku karijeru njega posao ne zanima. Budu tamo tri mjeseca i odu”, pojasnio je.

Jedna želja prije kraja karijere

“Ja se ne mislim baviti ovim poslom jako puno vremena jer traži puno odricanja. Nije sve u tome. Taj posao te umori i iscrpi. Tako sada mislim, ali vidjet ćemo što će biti. Jedan pravi posao u Europi bi me usrećio ako do toga dođe…. Zbog jutara nakon poraza neću se baviti dugo tim poslom”, rekao je izbornik

“Kako je trenirati Modrića i druge? Čast mi je biti trener takvim igračima. Moj posao je da biram taktiku i najbolju momčad. Moram ih pripremiti da budu taktički i psihološki jaki. Ja njih ne mogu naučiti nogomet u mjesec dana. Imamo sjajnu generaciju koja igra na vrhunskom nivou. Igraju za velike klubove i to je njihov svakodnevni posao. Cijelu godinu su u klubu, a reprezentacija je nešto posebno i to se ne može usporediti. To je pitanje časti i ponosa. Klub je posao, novac, karijera, a reprezentacija je nešto sasvim drugo. Jer igrati za svoj narod…svaki igrač i i trener želi biti u reprezentaciji…”, smatra Dalić.

“Ono što je najvažnije sada je napraviti dobru atmosferu. Nakon svakodnevnog stresa u klubovima i sezoni koja je ostavila traga, ovdje moraju osjetiti olakšanje i drugačiju atmosferu. Nema mjesta nekom velikom radu i treba ih opustiti jer je teška sezona iza njih. Trebaju se relaksirati. Veliki je to izazov. Nekima će biti ovo zadnje SP i njima ne treba dodatna motivacija”, poručio je izbornik.

Postavilo se pitanje putovanja od utakmice do utakmice.

“Mi svaku utakmicu moramo letjeti po dva sata. Nije se moglo drugačije. Rusija je velika. Ali tako je svima. Nitko nije bolje prošao. Uzet će to danak, ali ne smijemo tražiti izgovore. Kako je nama tako i svima drugima”, rekao je Dalić pa je opisao kako izgleda dan utakmice.

“Svatko od nas ima svoj način pripreme za utakmicu koji traje kroz našu karijeru. Na dan utakmice imamo doručak i sastanak prije ručka kako bi igrači poslije mogli razmišljati o onome što smo se dogovorili. Nakon toga ih više ne ometam. Da se prepuste miru i razmišljaju za sebe kako bi došli čiste glave. Ne treba ih opterećivati na dan utakmice. Imamo vremena pripremiti se za sve to. Igrač za utakmicu mora biti maksimalno spreman. I ne smije imati druge stvari u glavi”, pojasnio je.

O vođenju utakmice

“Jako je bitno da trener donosi prave odluke u pravom trenutku. Nekad promjene donesu ploda nekad ne. No, shvatio sam da trener pored linije teško može nešto promijeniti jer ga igrači i ne čuju dok viče. Bitna je priprema prije utakmice i poluvrijeme”, kazao je.

Razgovor najbitniji

“Svaki igrač ima preferiranu poziciju. Teško prihvaćaju promjene. Tako da razgovaramo puno s njima i pitam ih jel im to odgovara i na taj način to rješavam. Važan je razgovor da već prije znaju moju ideju. Preinaka pozicija nije baš preporučljiva pogotovo na igračima na ovakvom nivou”, rekao je i nastavio.

“Autoritet najviše gradim na povjerenju. Možda se netko neće sa mnom složiti ali najvažniji autoritet je onaj povjerenja i znanja. Ako oni vide da im ja nešto kvalitetno mogu reći onda to prihvate. Prošla su vremena kada su treneri bili bič božji. Igrače jedino razgovorom i povjerenjem možeš pridobiti. Ali na kraju se mora znati tko je šef u svlačionici”, istkaknuo je.

Kakva je situacija među Vatrenima?

“Svatko ima svoju poziciju koju je izgradio tijekom karijere. Svatko ima svoj ego. Oni su došli do velikih karijera zbog tog. U reprezentaiciji ne može pojedinac biti prije ekipe. Inzistiram da smo skupa u pobjedi i porazu. Pojedinac ne može iskakati iz postavljenih okvira jer onda nema rezultata”, smatra.

Tko je najzaslužniji za dobru atmosferu?

“Svatko od njih ima svoj način rada i života. Mene veseli da skupa idu na večere, svaki tjedan igraju jedan protiv drugog, ali je dobro kad su tu da su jedan tim i da tako djeluju na terenu. Nekad u životu nisi dobar sa suigračem, ali na terenu se to ne smije vidjeti….”, otkrio je.

Koliko ste samostalni u izboru igrača?

“Od mene se traži rezultat i dobra atmosfera. Ja sam odlučujem o tome tko će biti uz mene i ići na SP i samo tako mogu preuzeti odgovornost. Samostalno radim i samostalno odlučujem. Tako sam sebi rekao kad sam započeo karijeru. Ako netko na tebe utječe i slaže ti momčad, a ne napraviš rezultat opet ti odgovaraš. Ja sam želim donositi odluke i samostalan sam”, rekao je pa se okrenuo Rusiji.

Usporedba s Vatrenima

“Želim da prođemo grupu, od Francuske 1998. nismo prošli grupu, a mislim da mi to možemo. Želim da prođemo među 16 najboljih momčadi, a onda je sve otvoreno. Svi živimo u sjeni Vatrenih, zasluženo. Napravili su sjajan rezultat i daj bože da ga ova generacija ponovi. Teško je uspoređivati ove dvije generacije, ali kad pogledamo klubove u kojima igrači sada igraju onda su po tom bolji , ali to se mora pokazati u Rusiji. Puno se stvari mora poklopiti, a najbitnije je da svi budu zdravi i spremni. Tu su sve najkvalitenije momčadi svijeta. Argentina je s Messijem. On je najbolji igrač svijeta. Tu su Brazil, Engleska Španjolska, sve te momčadi imaju samo jedan cilj. Puno se toga mora poklopiti, a sreća je jako važna. Treba je zaslužiti”, otkrio je Dalić

“Većeg motiva za igrače od SP-a ne može biti. Kad vide koliko će Hrvata biti u Rusiji i koliko ljudi navijaa za nas…većega motiva nema”, završio je.