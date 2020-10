Pojavilo se nekoliko dilema uoči utakmice na Maksimiru

Nisam sklon iznenađenjima, vratit ćemo se na svoj sustav, iako će biti korekcija. Htjeli bismo pobijediti Francuze jer smo zadnja dva puta izgubili, a nismo bili lošiji, dapače bili smo bolji suparnik na terenu. Dolazi nam svjetski prvak u goste, a ja zaista želim pobijediti Francusku.

Poručio je to izbornik Zlatko Dalić nakon pobjede Hrvatske protiv Švedske. U toj utakmici izbornik je isprobao neke nove stvari te je susret započeo u sustavu 4-4-2 u rombu. No , protiv Francuske je već najavio povratak na 4-2-3-1. A to znači i neke igračke promjene.

“Barišić je sad dobro, nismo htjeli s njim riskirati, preskočio je te dvije utakmice, ali sad je u potpunosti spreman i bit će spreman za Francuze. Što se Kramarića tiče, on ima taj problem koji osjeća, koji ga muči i to je ono što sve nas muči. Nismo uspjeli da odigra obje utakmice, vidjet ćemo za Francuze što će biti. Nisam ga mislio staviti ni protiv Švedske, ali kad je rezultat bio 1:1, išli smo na pobjedu, uveo sam ga, on je zabio i u ovom trenutku je možda naš igrač u najboljoj formi, golgeterskoj, ali neću ulaziti u rizik, ako on neće moći igrati, nećemo riskirati protiv Francuza. Trebamo ga čuvati za kasnije, a i da se u klub vrati zdrav”, rekao je Dalić u ponedjeljak navečer za HRT i naglasio da ćemo vidjeti puno promjena.

“Naravno da ne možemo ispratiti taj ritam s istom ekipom, bit će težak teren, a moramo paziti i na igrače. U sedam dana tri utakmice je zahtjevno. Pokušat ćemo najbolje, ali rezultat ne smije patiti, moramo tražiti pobjedu protiv Francuza. Bili smo bolji od njih i u finalu SP-a i u Ligi nacija, ali smo ipak izgubili 4:2. Oni su ekipa koja te kazni za svaku pogrešku i moramo biti oprezni”, poručio je.

Sudeći prema njegovim riječima vjerojatno će se na lijevi bek vratiti Borna Barišić, dok bi uz Modrića u veznom redu mogao zaigrati Milan Badelj jer Marcelo Brozović zbog kartona nema pravo nastupa.

Povratak na staro znači i povratak klasičnog napadača, a tu bi mogao uskočiti Petković. Dvije su dileme oko toga tko će igrati i njega. Ivan Perišić je siguran. Na desnoj strani Kramarić bi lako mogao uletjeti umjesto Brekala, dok je na ‘desetki’ dvojba Vlašić ili Kovačić.

Naravno moguća je i varijanta prema kojoj bi Kovačić povukao na nešto niže kao što igra u Chelseaju, što bi značilo da Badelj ostaje na klupi, a onda je Vlašić siguran iza Petkovića.