DALIĆ SLETIO U ZAGREB: Pričao o porazu i Kaliniću, a onda su proradile emocije: ‘To dečki nisu zaslužili i to nije normalno’

Vatreni su bili neprepoznatljivi u Budimpešti

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić vratio se u Zagreb dan nakon poraza od Mađarske.

“Sigurno da nam poraz nije dobro legao i da nije dobrodošao. Ali činjenica je da mi u ove dvije utakmice nismo igrali dobro, Azerbajdžan smo dobili na strpljivost i na kvalitetu, ali ne na dobru igru. Jučer smo dobro igrali prvih 35 minuta, ali nakon toga smo pali, nismo bili pravi i bolje nismo ni zaslužili. Idemo dalje, sad je tako i na meni je odgovornost da pokrenem stvari i sigurno da imam puno posla, ali ne gubimo glavu i nadu i sve je u našim rukama”, rekao je Dalić u kameru RTL televizije.

Upitan je i je li poslije susreta bilo povišenih tonova u svlačionici s obzirom na to d su se tamo dosta dugo zadržali.

Dug sastanak

“Običaj je da imamo sastanak nakon utakmice, ali nije se dogodilo ništa specijalno, ja sam im rekao da dignu glavu gore, poraz smo zaslužili. To je dio sporta, to je dio nogometa, možda je bolje da smo kiksali sada nego kasnije. Nema kukanja i plakanja, idemo se dalje boriti”, rekao je. Prokomentirao je i 25 primljenih golova u 15 posljednjih utakmica.

“Imamo puno problema u obrani. Ostali smo bez vratara i bez oba bočna igrača, nemamo tu baš puno rješenja. Lovren dugo nije igrao, Vida je u klubu koji se malo pati u turskom prvenstvu. Fali nam standardnosti, ali kad pogledate te utakmice, nisu one bile lagane, radilo se o teškim protivnicima. Problem je što primamo puno golova iz prekida, na tome trebamo raditi, ali problem je što nemamo kad”, kazao je Dalić.

Dali puno za Hrvatsku

“Hoće li Kalinić ostati prvi vratar? To sad neću komentirati, to ćemo analizirati kasnije u stožeru. Ne mogu okriviti Kalinića, izgubila je Hrvatska, izgubila je cijela ekipa i za sve što se dogodilo ja ću preuzeti odgovornost. Ja slažem ekipu i stavio sam Kalinića na gol”, poručio je.

“Sad su na nas svi napaljeni, mi smo svjetski doprvaci i svi nas žele dobiti, zato se moramo drukčije postavljati i motivirati se više no što smo to činili dosad. Stavili smo si velik teret na leđa s tom titulom viceprvaka svijeta, ali to je prošlost i ne možemo od toga živjeti. Navijači? Želim se zahvaliti navijačima, nakon utakmice su unatoč porazu pružili veliku podršku našim igračima i hvala im na tome, to je pravi put. Naši dečki su toliko toga dali za Hrvatsku i toliko veselja im donijeli i ne smije ih se nakon jednog poraza pljuvati jer to nije normalno”, završio je.