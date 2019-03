DALIĆ SE ŽALI DA VATRENIMA NEDOSTAJE SREĆE: Izgleda da je zaboravio kako smo došli do finala u Rusiji

Trebat će mu i nešto više kako bi čim prije popravio raštimani stroj

Na nama je nametnuti se Mađarskoj, držati loptu i napadati. Neovisno o početnoj postavi, rekao je Ivan Rakitić uoči utakmice s Mađarskom. Takvo nešto se i očekivalo od svjetskih doprvaka. Međutim, plan je propao. Mađari su slavili s 2:1, a izbornik Zlatko Dalić kritizirao je igru momčadi kao nikada ranije.

DALIĆ JE SLOMIO ZUBE TAMO GDJE SU IH LOMILI I NJEGOVI PRETHODNICI: Zašto je tako teško povući taj jedan potez?

“Mi evidentno imamo problema. Nismo napravili ništa korisno iz posjeda lopta u drugom poluvremenu, a ponovno smo primili pogodak iz prekida. To je već postala klasik. Nakon postignutog pogotka nismo nastavili u istom ritmu. Kao momčad nismo bili na potrebnoj razini i to je bio glavni razlog poraza. Nismo se digli do kraja, nego smo ih pustili da se vrate u ritam utakmice. Bili su agresivniji. Mi smo u drugom poluvremenu imali inicijativu, ali jalovu. Nismo bili kreativni, nismo imali pravu ideju, uvijek je lopta zapela u nekim zadnjim trenucima”, poručio je izbornik te je malo odlučio stati na loptu.

‘Nećemo plakati

“Nećemo plakati, poraz se dogodio i idemo dalje. Nećemo sad praviti dramu od toga. Bit će nam teško u ovim kvalifikacijama. To smo znali, ali idemo dalje”, dodao je pa se pozvao na sreću. Zazivao je nju i prije i tijekom Svjetskog prvenstva i uz debelu pomoć iste Vatreni su došli do finala SP-a.

“Nismo odigrali najbolje i najkvalitetnije, a treba ponekad i malo sreće”.

Kao da je isto tako nisu imali i protiv Azerbajdžana na Maksimiru kada je Šejdajev pobjegao neuigranoj hrvatskoj obrani i u situaciji jedan na jedan samo čudom nije uspio matirati Kalinića.

Pogledaj fotogaleriju

Sreća

Faktor sreće je nešto na što Dalić neće moći uvijek računati i pozivati se na nju. Trebat će mu i nešto više kako bi čim prije popravio raštimani stroj. Problema je sve više, ali rješenja kao da za sada nema.

“Moramo biti puno agresivniji, puno borbeniji. Kao što sam i prije govorio, moramo naučiti da svi protiv nas idu dvjesto na sat. Moramo se iz ovoga dići. Mi smo svjetski doprvaci”, završio je Dalić svije izlaganje poslije poraza.

Borbenost i agresija je nešto što bi se trebalo podrazumijevati, a pitanje je zašto igrači nisu reagirali na pravi način. Također, nekoliko će problema izbornik morati čim prije riješiti. Tri se tiču pozicija (vratar, bekovi i klasična devetka) dok onaj posljednji njemu ide na dušu, a tiče se sustava igre.

Hrvatska je protiv Mađarske startala s dva stopera, čitavom vezom i obojicom krila iz finala Svjetskog prvenstva. I ponovo je sve ostalo na pojedinačnoj inspiraciji. Hrvatska igra loše od SP-a, to postaje sve jasnije i alarm treba gasiti prije nego što dođe do crvene boje.