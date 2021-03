Dalić je napravio četiri zamjene u startnoj postavi, jedan je u obrani gdje nije igrao Vida nego Ćaleta-Car

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. u Rijeci svladala Cipar s minimalnih 1-0 (1-0) te osvojila prva tri boda.

“To je bila teška utakmica za nas, najvažnija su tri boda. Nismo uspjeli dati drugi gol koji bi nas opustio jer nalazili smo se u grču. Bilo je dominacije, imali smo posjed, ali premalo smo napravili šansi. Uspijevali smo probiti bok, no centaršut potom nije bio idealan i zato je pao samo jedan pogodak. Upravo zbog tih ubačaja stavili smo i Pašalića uz Budimira u vrh napada, to nam je bila strategija”, prenose Sportske novosti riječi izbornika Zlatka Dalića nakon utakmice.

Malta je najslabiji suparnik

“Premalo je bilo konkretnih akcija, kako drugi gol nije dolazio bila je sve veća nesigurnost jer dečki su se bojali da se ne dogodi kontra i da nas protivnik kazni. Htio sam Luku Modrića odmoriti, ali nije bilo prigode da izađe van. Vrsaljko ne može igrati dvije utakmice zaredom, zato smo ga zamijenili, no potreban nam je. Sada je bitno da s Maltom ne dopustimo kiks.”

‘Bit će borba’

Dalić je za susret sa Ciprom napravio četiri promjene u sastavu, a jedna je bila u obrani gdje nije igrao Vida nego Ćaleta-Car.

“Ćaleta-Car je bio siguran i dominantan u skoku. Nisu imali previše posla, ali djelovao je sigurno. Stavili smo Pašalića kao drugog visokog igrača koji je imao nekoliko lopti na glavi, jednu je šansu realizirao. S Maltom ćemo morati odmoriti Luku Modrića, također i Vrsaljka i Barišića, sigurno ćemo imati drugačiju momčad. Vlašić i Kramarić ovaj put nisu bili u početnoj postavi, a u utorak bi ponovno mogli biti.”

Dalić je zatim progovorio o sljedećoj utakmici, dvoboju s Maltom.

“Ulaze sigurno Juranović i Melnjak jer opet ćemo morati igrati preko bokova, a oni su svježiji. Morat ćemo biti strpljivi. Bilo me je strah da se ne dogodi Finska, to mi je non-stop bilo u glavi pred kraj susreta”, priznao je Dalić.

Podsjetimo, nakon utakmice sa Finskom 2017. godine tadašnji izbornik Vatrenih Ante Čačič dobio je otkaz, a naslijedio ga je upravo Dalić.

135 nastupa za Vatrene

Progovorio je Dalić zatim o problemima koje imaju svjetski doprvaci u ovom trenuku.

“Dali smo jedan gol u dvije utakmice, a on nije bio plod sjajne akcije. To nam nedostaje, tu nismo dobri. Posjed je neupitan, treba nam bolji pas i završni centaršut. Igrači su svjesni da nisu igrali dobro, to je činjenica. Sve bi se drugačije okrenulo da je protiv Slovenije ušla jedna od šansi na startu utakmice. Igrači su u grču. Puno se trošimo i mučimo, puno energije smo unijeli.”

Osvrnuo se i na Luku Modrića koji je s 135 nastupa za Vatrene postao rekorder.

“Što god kažem o Luki, reći ću malo”, zaključio je Dalić.