Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je i posljednjeg, trećeg suparnika u skupini D

Reprezentacija Škotske izborila je plasman na EURO pobjedom protiv Srbije nakon jedanaesteraca te će se pridružiti Hrvatskoj, Engleskoj i Češkoj u skupinini D Europskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić gledao je putem televizije sraz Srbije i Škotske.

[FOTO] SRBIJA – ŠKOTSKA 1:1 (4:5 nakon lutrije jedanaesteraca): Škoti nakon neviđene drame na Euru u skupini s Hrvatskom

“Vidjeli smo očekivano neizvjesnu, izjednačenu i čvrstu utakmicu koja je imala ogroman ulog za obje reprezentacije što je utjecalo na izvedbu, pa je razumljivo da nismo gledali atraktivnu utakmicu s previše prilika. Škotska me ugodno iznenadila u većem dijelu susreta, uz očekivanu borbenost pokazali su se i taktički kvalitetnom ekipom. U drugom dijelu susreta su fizički pali i nisu izdržali u istom ritmu, no uspjeli su doći do jedanaesteraca i tako izboriti EURO, što je veliki uspjeh za Škotsku. Neće nam biti lako igrati dvije utakmice u gostima na EURU, to će sigurno Škotima – kao i Englezima – biti dodatan vjetar u leđa. Sa Škotskom nemamo sjajnu tradiciju, no sve to ne mijenja naš cilj – dolazimo na EURO kao svjetski doprvaci i želimo proći skupinu”, rekao je za službenu stranicu HNS-a.

Također je komentirao i ostale utakmice dokvalifikacija.

“Vrijedi primijetiti da su Slovačka i Mađarska izborile EURO, pa će četiri momčadi iz naše skupine biti na završnici, što dovoljno govori o kvaliteti skupine u kojoj smo završili kao prvoplasirani. Čestitam Sjevernoj Makedoniji na povijesnom uspjehu, a za EURO je sigurno dobro što su se Mađari i Škoti plasirali kao domaćini. Ove utakmice su nas podsjetile da je EURO blizu, i sigurno se tomu svi jako radujemo, no prije toga imamo i druge važne izazove, počevši od Švedske. Stoga, prvo koncentracija na ono što je ispred nas, a onda će biti vremena za razmišljanje o EURU.”