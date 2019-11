DALIĆ PROGOVORIO O TEMI KOJA JE PODIGLA PRAŠINU I MILIJUNSKIM PONUDAMA: ‘Nema tih novaca koji meni ovo mogu platiti’

Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je svoje šesto europsko prvenstvo, pri čemu peto u nizu a do sada je propustila samo jednu europsku smotru, 2000. u Belgiji i Nizozemskoj

Hrvatski nogometaši osigurali su nastup na EURU 2020 pobijedivši u dvoboju kvalifikacijske skupine E u Rijeci Slovačku s 3-1 (0-1). Slovaci su na Rujevici poveli golom Roberta Boženika (32), ali je Hrvatska u drugom poluvremenu uspjela preokrenuti i slaviti pogocima Nikole Vlašića (56), Brune Petkovića (60) i Ivana Perišića (74). U 66. minuti je isključen slovački igrač Robert Mak. Bila je to zadnja utakmica Hrvatske u skupini, koju su pobjedom nad Slovacima i osvojili.

‘USKORO ĆU VAM REĆI SVE’: Dalić pričao o temi koja je podijelila javnost i zbog koje je Modrić očitao bukvicu vodstvu HNS-u

Rekao je Dalić uoči utakmice kako ima što za reći o tome da se posljednja utakmica igra na Rujevici i da će o tome govoriti nakon što se odigra utakmica.

“Ma nisam ništa loše mislio, neću govoriti o tome. Ja sam samo rekao da bi se velike utakmice trebale igrati pred 30 tisuća ljudi, a ne pred pet. Možda smo krivo iskombinirali da se ona prva s Azerbajdžanom igra na Maksimiru, a ova posljednja na Rujevici. No, gotovo je, idemo na Euro i to je najvažnije”, poručio je Dalić nakon utakmice.

Upitan je i do kad će te biti izbornik?

“Ovaj ponos i sreća koju večeras osjećam i koju sam osjećao prije mjesec dana u Splitu nema cijenu. To meni nitko ne može platiti. Mogu doći s milijunima, ali mene to ne zanima. Ja sam imao dva cilja kad sam ostao poslije Svjetskog prvenstva – jedan cilj bio je da Hrvatska igra u Splitu, a drugi Europsko prvenstvo i ja sam to ostvario. I ja idem s Hrvatskom na Euro da to završimo, da to riješimo, da više o tome ne razgovaramo. Nema tih novaca koji mogu meni platiti ovo večeras”;, izjavio je izbornik, čije riječi prenose 24 sata.