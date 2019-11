DALIĆ PROGOVORIO O PITANJU KOJE JE ZADNJIH DANA PODIGLO DOSTA PRAŠINE : ‘Hrvatska bi bila svjetski prvak da toga nije bilo’

Hrvatski prvak ostao je bez pobjede nad Šahtaorm u zadnjoj minuti nakon odluke VAR-a

Trener Nenad Bjelica grmio je protiv VAR-a poslije utakmice između Dinama i Šahtara. Njegove izjave ušle su u anale, a u ponejdljak je o VAR-u govorio i izbornik Zlatko Dalič.

Na konstataciju novinara da bi već bili na Euru da nije bilo vara rekao je sljedeće:

“Pa mi smo izgubili Svjetsko prvenstvo zbog VAR-a. Bili bi svjetski prvaci. Ja sam onda rekao i ponovit ću – kad je za tebe dobar je, kao je protiv nije. Čovjek stvarno živcira zadnja minuta i što se dogodilo. Ne možeš to promijeniti i što ćeš. To je takva odluka. Da nije bilo VAR-a hrvatska bi bila svjetski prvak. Što ću se ja sad mučiti oko VAR-a. On ti napravi kako on hoće. Ako mu paše ići će gledati, ako mu ne paše neće. Da je bio onaj korner s Francuzima ne bi ga gledao, ali on ga je gledao ovako ga je gledao i što ćeš“, poručio je.