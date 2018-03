DALIĆ PROGOVORIO O LADIĆU I PROZIVKAMA OSIJEKA: ‘Nekad ne razumijem zašto svi želimo biti toliko negativni’

“Možda ponekad griješim u izboru, ali stojim iza svojih odluka. Na kraju svega, nitko drugi neće odgovarati za rezultat, nego samo ja. Onda ću ja i birati”, rekao je Dalić

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić poveo je Vatrene u Ameriku gdje će oni odigrati dva prijateljska susreta protiv Perua (23. ožujka) i Meksika (27. ožujka).

“Sve su to izuzetno zahtjevni protivnici. Nisam želio alibi utakmice, da neku slabiju repku pobijedimo 5:0 pa onda s lažnim optimizmom idemo na SP u Rusiju. Ove prve dvije utakmice u SAD-u jako su nam važne, provest ćemo 10 dana zajedno i stvoriti momčadsku atmosferu. Zato sam inzistirao da idemo s najboljim igračima, pa i onima koji su imali probleme s ozljedama poput Luke Modrića. Vodit ćemo brigu da mu se ozljeda ne pogorša”, rekao je Dalić u razgovoru za Večernji list.

Ladić u stožeru

Dražen Ladić bio je Dalićeva želja za stručni stožer reprezentacije, ali trebalo je proći mnogo vremena da bi mu se ta želja i ostvarila. Tek prošlog tjedna HNS je prihvatio Dalićevu sugestiju i Ladić će biti dio reprezentacije u sljedećim utakmicama:



“Sve to oko Ladića malo se oteglo, ali ja to razumijem. Ali ne mogu razumjeti pritisak koji se stvorio oko toga. Kada su me novinari zvali posljednjih mjeseci, uvijek su me prvo pitali samo za Ladića, a ne za Mandžu, Luku, Raketu… Nekad ne razumijem zašto svi želimo biti toliko negativni. Nije se reagiralo prebrzo, ali sukoba između mene i Saveza u vezi s Ladićem nije bilo. Ja sam cijelo vrijeme znao da će se to riješiti. Bio sam strpljiv, i Ladić je na kraju u stožeru.”

‘Tu je za mene derbi bio gotov…’

“O tom osječkom slučaju nisam čitao ni gledao. Ali osobno, priopćenja i pritisci kod mene mogu stvoriti samo kontraefekt. Takve stvari kod mene ne prolaze. Imam svoj stav, toga se držim, biram samo one za koje mislim da su najbolji. Možda ponekad griješim u izboru, ali stojim iza svojih odluka. Na kraju svega, nitko drugi neće odgovarati za rezultat, nego samo ja. Onda ću ja i birati”, rekao je izbornik te se osvrnuo i na malen broj HNL igrača u reprezentaciji:

“Kad govorimo o HNL-u, ja sam prvi koji propagira našu ligu i koji bi htio da je više reprezentativaca iz hrvatske lige. Ali, na nedavnom najvećem hrvatskom derbiju, između Dinama i Hajduka, od 20 igrača u polju njih samo osam bilo je iz Hrvatske. A kada je Hamza Barry u 55. minuti ušao umjesto Bašića, ostalo je njih samo sedam. A čak 13 stranaca! Iskreno, tu je za mene derbi bio gotov.”