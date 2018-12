DALIĆ PROGOVORIO O DETALJU KOJI JE MOGAO SKUPO KOŠTATI VATRENE: ‘Na sreću to nas nije koštalo poraza’

Bilo je to tijekom osmine finala Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Izbornik Zlatko Dalić ovih dana promovira knjigu koju je posvetio najvećem uspjehu hrvatskog nogometa. Ona počinje one večeri na Rujevici kad je njegov prethodnik Ante Čačić dobio otkaz zbog remija s Finskom.

“Da nije bilo tog finskog pogotka u 90. minuti ja vjerojatno ne bih postao izbornik i ne bi se dogodilo ovo što se dogodilo. Trenerski posao je takav, jednog dana jesi drugog nisi, tako će i poslije mene doći netko drugi i naslijediti me na klupi. Sve ima svoje razloge, ja nisam mislio da ću te večeri praktički postati izbornik, ali to je život i drago mi je da je sve na kraju tako ispalo”, rekao je Dalić u intervjuu za Sportklub.

Bez pritiska s Ukrajinom

Pred njim je bila utakmica s Ukrajinom koju nije smio izgubiti jer bi Vatreni ostali bez šansi za odlazak u Rusiju.

“Nisam to tako gledao. U slučaju poraza i neodlaska na SP krivnja ne bi bila moja, jer sam bio na čelu reprezentacije tek nekoliko dana, tako da iz te perpsektive nisam osjećao pritisak. Znao sam da imamo vrhunske igrače i da možemo pobijediti Ukrajinu, što se na kraju i dogodilo. Tako je započela lavinu uspjeha”, kazao je izbornik.

Jedna od utakmica koja se pamti je ona s Danskom. Prema vlastitom priznanju za jedan detalj protiv njih nije bio spreman.

Ključni detalj

“Zaista smo svakog protivnika odlično analizirali i pripremili se te smo sve isto napravili s Danskom osim tog Knudsena koji nije trebao biti u prvom sastavu. Sat i pol prije utakmice smo vidjeli da će on zaigrati i moram priznati da nisam znao da tako dobro baca aut. Prva minuta utakmice, on sa svoje lijeve strane dolazi na sasvim drugu stranu igrališta i asistira za vodeći pogodak Danske. To dovoljno govori kako je na tako je na tako visokoj razini svaki detalj važan. Na našu sreću, to nas ipak nije koštalo poraza”, rekao je izbornik.

Hrvatska je imala dosta sreće na prvenstvu, ali pogotovo protiv Danske i Rusije koje su srušili nakon jedanaesteraca.

“Francuska je osvojila naslov, oni su svjetski prvaci i nitko se neće sjećati kako su igrali na putu do trona. Mi jesmo imali sreće u tim jedanaestercima, sreća prati hrabre a mi smo zaista bili hrabri kroz cijelo prvenstvo. Bio sam iskren, ne treba se zavaravati i pričati kako je uvijek sve bajno, tako da mislim da je to sasvim normalno kako sam opisao te situacije”, poručio je izbornik.