Sosa ne može igrati za njemčku reprezentaciju zbog jednog pravila u FIFA-inom statutu

Nakon što je diretor Njemačkog nogometnog saveza Oliver Bierhoff u utorak potvrdio da hrvatski branič koji je nedavno uzeo njemačko državljanstvo kako bi igrao za reprezentaciju te zemlje, Borna Sosa, neće nastupati za “Elf”, o cijelom slučaju se oglasio i izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.

Sosa, koji je do sada nastupao za mladu hrvatsku reprezentaciju, je prije nekoliko mjeseci dobio njemačko državljanstvo i nadao se nastupu na Euru u dresu ‘Elfa’. No, to seneće dogoditi zbog FIFA-inog statuta u kojemu stoji da nogometap može može promijeniti reprezentaciju i odabrati selekciju države čije državljanstvo nije imao jedino u slučaju da nije nastupio ni za jednu reprezentativnu selekciju nakon što je napunio 21 godinu.

‘Svaki čovjek griješi’

Sosa nije ispunjavao taj uvjet jer je za mladu hrvatsku reprezentaciju igrao 12. studenoga 2020. godine protiv Škotske i tada je imao 22 godine i devet mjeseci.

“Žao mi je zbog dečka koji je očito imao krive savjetnike i donio je pogrešnu odluku. Mlad je, svaki čovjek griješi, a ja sam spreman oprostiti. Žao mi je što se dignula hajka na mene i na Hrvatski nogometni savez. Izgovoreno je puno laži u ovom slučaju i zato odluku o daljnjoj karijeri Borne Sose u reprezentaciji Hrvatske sigurno neću donositi samostalno”, rekao je Dalić za Index.

“Poštujem tog mladog momka, to sam kazao i ranije. Poštovao sam njegovu odluku i dao sam mu punu podršku. No igranje za reprezentaciju za mene osobno je najveća čast, sportski vrh, a ne poslovna odluka. Za reprezentaciju se igra sa srcem i emocijama, a ne za novac. Nikoga nikad neću moliti da igra za Hrvatsku. Mogu prijeći preko Sosine pogreške, ja nisam zlopamtilo niti sam mu zamjerio kad je odlučio ono što je odlučio. No sada je potez na Sosi, on mora igrati još bolje i nametnuti se igrama hrvatskoj reprezentaciji. Nisam čovjek koji bi uzeo Igoru Bišćanu povijesnu priliku da se plasira u četvrtfinale Eura. Sosi želim da nastavi s dobrim igrama, to je prvi korak. Drugi korak je odluka u kojoj će sudjelovati Hrvatski nogometni savez, kako se ne bi ponovilo sve što sam prošao zadnjih dana, a nisam pogriješio ni u jednom koraku”, poručio je hrvatski izbornik.

Dalić će širi popis igrača za nadolazeće Europsko prvenstvo objaviti 17. svibnja.

