DALIĆ PRIZNAO KOJEG BI IGRAČA HTIO IMATI U REPREZENTACIJI: ‘Stvarno bih ga htio vidjeti, on bi bio pojačanje’

Hrvatski izbornik sljedeću utakmicu neće moći računati na stopera Dejana Lovrena koji je suspendiran

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić dan nakon poraza od Francuske progovorio je o svojim dojmovima o utakmicama koji su Vatreni igrali u listopadu i pobijedili u dvije utakmice, a u jednoj izgubili.

‘NEMAMO VIŠE NOSITELJE IZ BARCELONE, JUVEA, LIVERPOOLA…OVO JE NOVA EKIPA’: Dalić iskreno priznao u kakvoj su situaciji Vatreni

Dalić je gostovao na Novoj TV i rekao da smatra da su Vatreni (unatoč porazu) dobro odigrali s Francuskom te da je zadovoljan nakon utakmica u listopadu.

FRANCUZI SE NAKLONILI RAKITIĆEVOM NASLJEDNIKU I POKOPALI DVOJICU SREBRNIH VATRENIH; ‘On nas je ranio, bio je presudan’

Dobro se držali

“Bili smo relativno blizu. Opet smo bili mi ti koji smo tijekom utakmice imali veći posjed i kvalitetu, osim prvih 15 minuta kada smo loše stajali na terenu i trebali smo primiti još jedan gol. Imali smo malo sreće. Osim toga sve je bilo na našoj strani. I igra, i posjed i agresivnost. Žao mi je da nije ostalo 1:1. Bili smo blizu i ja sam u pripremi utakmice rekao igračima da je jako važno da imamo egal utakmicu, da ne primimo drugi gol i raspradnemo se, da oni to žele od nas, ali smo se dobro držali, imali smo inicijativu, dali smo taj jedan gol i taman kada smo trebali drugi primili smo gol iz polukontre. Protiv Šveđana i Švicaraca smo mogli napraviti pokoju grešku, oni to ne kažnjavaju, ali svjetski prvaci to kažnjavaju”, prenosi njegovu izjavu Gol.hr.

Hrvatsku u studenom očekuju još dvije utakmice u Ligi nacija, a Dalić je najavio da će za njih pozvati jednog novog igrača, 23-godišnjeg stopera Marina Pongračića iz Wolfsburga koji će zauzeti mjesto suspendiranog Dejana Lovrena.

“Ja bi njega zaista volio vidjeti. Počeo je ponovno trenirati u Wolfsburgu i siguran sam da bi bio pojačanje za reprezentaciju. On će sigurno doći na taj test ako bude zdrav i spreman. Lovrena nemamo, ali imamo Vidu, Ćaletu-Cara i Uremovića, ali zaista bih volio vidjeti Pongračića”, otkrio je Dalić.

‘Luka se želi dokazivati i biti najbolji’

Hrvatski izbornik impresioniran je igrama kapetana nacionalne momčadi i bivšeg dobitnika zlatne lopte Luke Modrića koji u 35. godini igra u izvrsnoj formi.

“Dobra je stvar da ga nismo koristili u rujnu. I mi i Real Madrid smo zbog te odluke dobili spremnog igrača u odličnoj formi. Luka s obzirom na godine mora paziti na kvalitetne pripreme. On se ne može dozirati jer želi igrati svaku utakmicu, želi se dokazivati i želi biti najbolji. On nam treba, ali svakako ćemo pokušati da se ne optereti maksimalno. Pokušat ćemo to ostvariti u dogovoru s njim i s Realom”, prokomentirao je Dalić.

Povratak navijača

Na utakmici Hrvatske i Francuske na ribinama je bilo 7 tisuća navijača pa su nogometaši imali veliku podršku.

“Nama svaki navijač naš znači, znamo kolika su nam podrška. Bilo ih je sedam tisuća, ali imali smo osjećaj kao da je pun stadion. Znamo da je sada dobra sinergija Hrvatske i navijača i volio bih da tako i ostane. Nogomet bez navijača nema puno smisla i hvala im na onome jučer”, poručuje Dalić.